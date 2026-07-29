Bonusuri de performanță pentru angajații ANAF și ai Vămii. Cum vor fi acordate recompensele

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie, proiectul de lege care introduce un mecanism de recompensare a performanței pentru angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Autorității Vamale Române. Inițiativa face parte din reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și urmărește creșterea performanței instituționale și consolidarea capacității administrative.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 208 voturi pentru, 20 împotrivă și 65 de abțineri, după ce Senatul își dăduse acordul asupra inițiativei pe 27 iulie.

Actul normativ se aplică personalului din aparatul propriu și din structurile subordonate ale ANAF și ale Autorității Vamale Române.

Potrivit proiectului, recompensele financiare vor fi acordate în funcție de gradul de îndeplinire a unor indicatori-cheie de performanță, care vor fi stabiliți prin ordin al ministrului Finanțelor.

Legea stabilește că valoarea totală a recompenselor acordate într-un an calendaristic nu poate depăși 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al ANAF, respectiv al Autorității Vamale Române.

Sumele vor fi plătite din bugetul fiecărei instituții.

De asemenea, evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale va reprezenta unul dintre criteriile care vor sta la baza acordării acestor recompense.

Proiectul prevede și situațiile în care bonusurile nu vor putea fi acordate.

Astfel, nu vor beneficia de recompense angajații care nu au contribuit la îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, cei care au fost sancționați disciplinar în anul pentru care se acordă recompensa sau cei în cazul cărora au fost constatate abateri de la normele de etică și integritate.

Pe lângă bonusurile anuale, legea introduce și stimulente financiare pentru performanțe excepționale, în special în activitatea de control fiscal și vamal.

Acestea vor putea fi acordate pentru rezultatele obținute în controalele privind produsele accizabile și combaterea traficului ilicit de mărfuri, precum și în cazul creanțelor stabilite prin titluri executorii rămase definitive prin necontestare sau confirmate definitiv de instanță și încasate efectiv.

Pragul de la care pot fi acordate aceste stimulente este echivalentul în lei al unui milion de euro.

Stimulentele pentru performanță excepțională vor fi acordate prin ordin al președintelui ANAF sau al președintelui Autorității Vamale Române, după caz, și vor putea fi acordate o singură dată pentru fiecare situație.

Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetele celor două instituții, în limita a 3% din valoarea creanțelor stabilite prin titluri rămase definitive sau confirmate de instanță și încasate efectiv.

Potrivit proiectului, procentul de 3% se aplică exclusiv sumelor care depășesc pragul echivalent în lei al unui milion de euro.