Românii aleg tot mai des city break-uri în străinătate. Destinațiile europene unde rezervările au crescut spectaculos în vara lui 2026

Românii călătoresc tot mai mult în marile orașe europene, iar scăderea tarifelor la biletele de avion a impulsionat rezervările pentru vara lui 2026. Londra, Madrid și Milano se numără printre destinațiile cu cele mai mari creșteri, însă orașe precum Gdańsk, Bratislava și Dubrovnik câștigă rapid teren.

Datele interne Kiwi.com, care compară rezervările confirmate pentru perioada iunie-august 2026 cu cele din aceeași perioadă a anului trecut, arată o creștere a cererii în aproape toate marile destinații europene.

Londra a înregistrat cea mai mare creștere în valoare absolută a numărului de pasageri români, cu un avans de 68,3%. Evoluția a venit în ciuda creșterii tarifului median de la 105 euro la 112 euro.

Madrid s-a remarcat printr-o creștere de 96,9% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut de la 159 euro la 144 euro. Barcelona a atras cu 54,5% mai mulți călători români, iar prețul median s-a redus de la 166 euro la 138 euro.

Milano a înregistrat o creștere de 44,6% a numărului de pasageri, în paralel cu o scădere a tarifului median de la 92 euro la 79 euro. Parisul a avut un avans de 15,8%, iar Bruxelles-ul de 47,1%.

„În această vară, călătorii români demonstrează că sunt tot mai atenți la buget, dar și din ce în ce mai deschiși să exploreze destinații noi. Deși prețul rămâne un factor esențial în alegerea vacanței, observăm tot mai multă încredere în a descoperi orașe dincolo de destinațiile clasice pentru un city break. O ofertă mai variată de zboruri și tarifele competitive le oferă călătorilor mai multe opțiuni în întreaga Europă, permițându-le să își aleagă destinația nu doar în funcție de buget, ci și de tipul de experiență pe care și-l doresc”, declară Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager, Kiwi.com

Italia continuă să atragă un număr mare de turiști români. Bari a înregistrat o creștere de 87,1% a numărului de pasageri, în timp ce tariful median a scăzut de la 125 euro la 109 euro.

Roma a atras cu 24,7% mai mulți călători, Napoli cu 40,2%, Veneția cu 25,7%, iar Bologna cu 35%. În toate aceste orașe, tarifele mediane au scăzut față de vara trecută.

Și destinațiile din Spania au avut evoluții puternice. Palma de Mallorca a înregistrat o creștere de 66,6%, Alicante de 76,9%, iar Valencia de 62,8%. În toate cele trei cazuri, tarifele s-au redus cu aproximativ 17%-20%.

Malta a atras cu 57,6% mai mulți pasageri români, iar tariful median a scăzut de la 160 euro la 121 euro, una dintre cele mai mari reduceri din clasament.

Atena a înregistrat o creștere de 70,4% a numărului de pasageri români, în timp ce tariful median s-a redus de la 159 euro la 129 euro. Corfu a atras cu 51,4% mai mulți călători, beneficiind și de o scădere a tarifelor.

Salonic a fost singurul oraș internațional din top 30 care a înregistrat o reducere a cererii. Numărul pasagerilor a scăzut cu 36,2%, iar tariful median a crescut de la 104 euro la 115 euro.

Cele mai spectaculoase creșteri au fost înregistrate de destinațiile care porneau de la volume mai mici de rezervări.

Gdańsk a avut un avans de 728%, în timp ce tariful median a scăzut de la 125 euro la 74 euro. Girona a crescut cu 649%, Bratislava cu 440%, iar Dubrovnik cu 431%.

Praga a devenit, de asemenea, mai atractivă pentru români, după ce tariful median a coborât de la 159 euro la 106 euro. Tirana a combinat creșterea cererii cu o reducere a prețului median al biletelor de la 149 euro la 114 euro.

Datele arată că românii aleg tot mai des destinațiile care oferă un echilibru bun între preț, accesibilitate și experiența de călătorie, iar reducerile de tarife continuă să influențeze puternic deciziile pentru vacanțele de vară.