Air China ar putea lansa în această vară zboruri directe între București și Beijing

Compania aeriană Air China ar putea inaugura în această vară zboruri directe între București și Beijing, operate de patru ori pe săptămână. Noua rută, dacă va fi confirmată oficial, ar facilita călătoriile turistice și de afaceri dintre România și China.

Compania aeriană Air China ar putea introduce în această vară primele zboruri directe regulate între București și Beijing. Dacă ruta va fi confirmată oficial, aceasta va reprezenta prima conexiune directă operată de Air China între România și China, după mulți ani în care pasagerii au fost nevoiți să călătorească prin aeroporturi de tranzit precum Istanbul, Doha, Paris sau Frankfurt. Zborurile ar urma să fie operate de patru ori pe săptămână între Aeroportul Internațional Henri Coandă și Beijing. Cu toate acestea, compania nu a anunțat încă în mod oficial calendarul de operare sau data exactă la care va fi lansată ruta.

Specialiștii din industria turismului apreciază că deschiderea unei astfel de conexiuni aeriene ar putea contribui la creșterea semnificativă a numărului de turiști chinezi care vizitează România și ar facilita totodată călătoriile de afaceri dintre cele două țări. În prezent, majoritatea zborurilor dintre București și Beijing presupun cel puțin o escală, iar durata totală a călătoriei depășește, de regulă, 13–15 ore.

Posibila intrare a Air China pe piața din România este intens discutată în industria locală de turism încă de la începutul acestui an. Potrivit surselor citate, nu este clar, în acest moment, dacă operatorul aerian a obținut aprobările necesare din partea Administrației Aviației Civile din China (CAAC) pentru operarea zborurilor către România. În schimb, în toamna anului 2024, companiile aeriene China Eastern Airlines, China Southern Airlines și Loong Air au primit aprobările necesare din partea autorităților chineze pentru a opera zboruri către București.

Potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și ale autorităților chineze, interesul românilor pentru călătoriile în China este în continuă creștere. În anul 2024, aproximativ 35.000 de români au vizitat această destinație, iar în primele șapte luni din 2025 numărul lor ajunsese deja la circa 36.000, ceea ce reprezintă o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Evoluția este explicată în principal de eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii români de către autoritățile chineze la finalul anului 2024, de interesul tot mai mare pentru destinațiile asiatice și de dezvoltarea ofertelor de turism organizat și a circuitelor culturale.

Printre cele mai căutate destinații din China de către turiștii români se numără Beijing, Shanghai, Xi’an, Chengdu, Zhangjiajie și Guilin, orașe și regiuni apreciate atât pentru patrimoniul cultural, cât și pentru peisajele spectaculoase.

În același timp, și fluxul de turiști chinezi către România este în creștere. În prima jumătate a anului 2025, în România au fost înregistrați peste 21.000 de vizitatori din China, semn că interesul pentru această destinație continuă să se consolideze.