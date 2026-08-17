INS: Resursele de energie primară au scăzut cu 4,1% în România. Consumul de electricitate al populației s-a redus cu 11,8%

Datele publicate luni de INS arată schimbări importante pe piața energetică din România în prima jumătate a anului 2026. Resursele de energie primară s-au redus cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce resursele de energie electrică au crescut cu 1,1%. Consumul final de electricitate s-a diminuat cu 3,3%, iar cea mai puternică scădere a fost înregistrată în cazul populației.

Datele INS pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 indică o reducere atât a producției interne de energie primară, cât și a cantităților aduse din import, comparativ cu primele șase luni ale anului trecut. Principalele resurse de energie primară au însumat 15.501,8 mii tone echivalent petrol (tep), cu 656,4 mii tep mai puțin decât în intervalul corespunzător din 2025.

Producția internă a ajuns la 7.929,6 mii tep, ceea ce reprezintă o diminuare cu 215,2 mii tep, respectiv 2,6%, în comparație cu perioada ianuarie-iunie 2025. Importurile au totalizat 7.572,2 mii tep și au fost mai mici cu 441,2 mii tep, echivalentul unei scăderi de 5,5%.

În ansamblu, resursele de energie primară disponibile în România s-au redus cu 4,1% în primele șase luni din 2026. Evoluția a fost diferită în sectorul electricității, unde resursele totale au crescut cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Resursele de energie electrică au ajuns în perioada analizată la 34.690,8 milioane kWh, cu 369 milioane kWh peste nivelul consemnat în primele șase luni din 2025, potrivit INS.

Structura producției arată însă evoluții foarte diferite în funcție de sursa utilizată. Termocentralele au produs 7.680,2 milioane kWh, cu 485,2 milioane kWh mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce corespunde unei scăderi de 5,9%.

În cazul centralelor nuclearo-electrice, producția a coborât la 4.529,7 milioane kWh. Diminuarea a fost de 598,6 milioane kWh, respectiv 11,7%, comparativ cu intervalul ianuarie-iunie al anului trecut.

Creșterea resurselor de electricitate a fost susținută în special de producția hidro, care a înregistrat un avans semnificativ în primele șase luni din 2026. Hidrocentralele au produs 7.489,3 milioane kWh, cu 1.135,7 milioane kWh peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, ceea ce înseamnă o creștere de 17,9%.

Producția de energie eoliană a avut, de asemenea, o evoluție pozitivă. Centralele eoliene au furnizat 3.272,8 milioane kWh, cantitate mai mare cu 268,9 milioane kWh față de primele șase luni din 2025.

O creștere importantă a fost înregistrată și în sectorul fotovoltaic, unde producția de electricitate a urcat considerabil față de nivelul consemnat cu un an înainte. Instalațiile fotovoltaice au produs 3.259,4 milioane kWh în perioada ianuarie-iunie 2026, cu 965,3 milioane kWh mai mult decât în intervalul similar din 2025.

Datele indică astfel că avansul producției hidro, solare și eoliene a compensat scăderile consemnate în termocentrale și în centralele nuclearo-electrice.

Consumul final de energie electrică a ajuns la 24.113 milioane kWh în primele șase luni ale anului 2026, fiind cu 3,3% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, conform datelor INS.

Diferențele sunt importante între principalele categorii de consumatori. În economie, consumul final de electricitate s-a redus cu 0,6%, în timp ce energia utilizată pentru iluminatul public a înregistrat o scădere de 4,6%.

Cea mai mare diminuare a fost înregistrată în cazul populației. Consumul casnic de energie electrică s-a redus cu 11,8% față de primele șase luni din 2025.

În paralel cu reducerea consumului intern, cantitatea de energie electrică exportată de România a crescut în perioada ianuarie-iunie 2026. Exporturile au totalizat 7.690,6 milioane kWh, cu 789,2 milioane kWh peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Consumul propriu tehnologic din rețele și stații a ajuns la 2.887,2 milioane kWh. Comparativ cu primele șase luni din 2025, acesta a crescut cu 405,8 milioane kWh, potrivit datelor publicate de INS.