Ce se întâmplă dacă lași încărcătorul în priză permanent. Consumul de energie continuă chiar și fără un telefon conectat

Mulți români își lasă încărcătorul telefonului în priză după ce își scot dispozitivul. Deși gestul pare neînsemnat, încărcătorul poate continua să consume o cantitate mică de energie chiar și atunci când nu mai este conectat la telefon.

Un încărcător conectat la priză nu este complet oprit atunci când telefonul este scos. Alimentatorul rămâne conectat la rețeaua electrică și poate avea un consum redus în regim fără sarcină, cunoscut și drept consum în standby. Departamentul pentru Energie al SUA definește acest consum drept energia utilizată de un dispozitiv atunci când este conectat la rețea, dar se află în cea mai redusă stare de consum.

În cazul încărcătoarelor moderne, consumul este însă foarte mic. Regulile europene privind proiectarea ecologică stabilesc limite pentru consumul în gol al surselor externe de alimentare. Pentru anumite surse AC-DC de până la 49 W, limita aplicabilă din 2020 este de 0,10 W.

Prin urmare, faptul că un încărcător rămâne în priză nu înseamnă că acesta consumă energie la nivelul înregistrat atunci când încarcă efectiv telefonul.

Pentru a vedea cât de mic poate fi acest consum, poate fi luată ca exemplu o putere de 0,1 W. Dacă un încărcător ar consuma constant 0,1 W timp de un an, calculul ar fi de 0,1 W × 24 de ore × 365 de zile, ceea ce înseamnă 0,876 kWh pe an.

Este un consum redus, iar valoarea de 0,1 W reprezintă doar un exemplu. Consumul real diferă în funcție de model, tehnologia utilizată și starea încărcătorului.

Reglementările europene prevăd limite stricte și pentru consumul în gol al surselor externe de alimentare. O reglementare europeană adoptată în 2025 stabilește pentru anumite surse de alimentare de până la 49 W o limită de 0,075 W în regim fără sarcină.

Astfel, un singur încărcător modern lăsat în priză nu este, în mod normal, responsabil pentru o creștere importantă a facturii la electricitate. Situația se poate schimba însă atunci când într-o locuință rămân permanent conectate mai multe surse de alimentare, precum încărcătoare de telefoane, laptopuri, televizoare, monitoare, boxe sau alte echipamente electronice.

Consumul de energie trebuie separat de problema siguranței. Un încărcător modern, conform și aflat în stare bună, nu trebuie considerat automat un pericol doar pentru că este conectat la priză. Riscurile devin mai importante atunci când produsul este deteriorat, contrafăcut sau utilizat în condiții necorespunzătoare.

Organizația britanică Electrical Safety First recomandă folosirea încărcătoarelor cumpărate de la comercianți de încredere și avertizează în privința produselor contrafăcute sau neconforme. De asemenea, încărcătoarele trebuie ținute departe de căldură și lichide și este recomandată scoaterea lor din priză atunci când nu sunt utilizate.

Un încărcător nu ar trebui folosit dacă prezintă fisuri, deteriorări, urme de arsuri, miros neobișnuit, scântei sau zgomote precum bâzâituri ori pocnituri. Dacă se încălzește excesiv, recomandarea este deconectarea lui și verificarea produsului.

Simplul fapt că încărcătorul este conectat la priză peste noapte, fără telefon atașat, nu înseamnă că acesta continuă să încarce ceva. Consumul se realizează în regim fără sarcină și este foarte redus în cazul modelelor moderne.

Este însă diferită situația în care telefonul este lăsat conectat la încărcător peste noapte. Electrical Safety First recomandă ca dispozitivele să nu fie lăsate la încărcat pentru perioade prelungite și recomandă evitarea încărcării atunci când utilizatorul doarme sau este plecat de acasă.

În timpul încărcării, încărcătorul și dispozitivul nu ar trebui acoperite. Acestea trebuie ținute într-un spațiu bine ventilat.

Există mai multe semne care indică faptul că un încărcător ar trebui schimbat. Printre acestea se numără carcasa crăpată sau deteriorată, cablul rupt ori cu fire expuse, apariția scânteilor, mirosul de ars, zgomotele neobișnuite, urmele de arsură pe încărcător sau priză și încălzirea excesivă.

În astfel de situații, încărcătorul nu ar trebui să mai fie folosit. Electrical Safety First atrage atenția și asupra produselor contrafăcute, care pot prezenta riscuri suplimentare.