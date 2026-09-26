Ai muncit 8 ani în grupa I sau II? Ce sumă se adaugă la pensie și ce se întâmplă cu anii suplimentari

Pensionarii care au lucrat ani de zile în grupele I sau a II-a de muncă vor să știe cum sunt recunoscute aceste perioade după recalcularea pensiilor. Una dintre întrebările ridicate de aceștia se referă la suma pe care o pot primi în plus pentru anii lucrați în condiții deosebite sau speciale.

O parte dintre pensionarii care au trecut prin noua formulă de recalculare a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, susțin că sunt dezavantajați de modul în care au fost acordate punctele suplimentare pentru perioadele lucrate în grupele de muncă.

Nemulțumirile vizează în special felul în care sunt calculate punctele acordate pentru perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale. Pentru a vedea efectul acestor puncte, poate fi luat ca exemplu cazul unui pensionar care a acumulat opt ani de muncă într-una dintre grupele respective.

Un pensionar a întrebat pe un grup cu ce sumă îi poate crește pensia dacă a lucrat opt ani în grupa I de muncă, respectiv opt ani în grupa a II-a. Potrivit noii legi a pensiilor, pentru perioadele lucrate în aceste condiții se acordă puncte suplimentare. Pentru Grupa I de muncă / Condiții speciale se acordă 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună lucrată.

Pentru Grupa a II-a de muncă / Condiții deosebite se acordă 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună lucrată. Calculul poate fi făcut pentru cele 96 de luni care rezultă din opt ani de muncă.

În cazul unui pensionar care are opt ani lucrați în grupa a II-a de muncă sau în condiții deosebite, calculul prezentat este de 96 X 0,25 puncte, rezultând 24 de puncte.

Punctajul anual este apoi calculat prin împărțirea celor 24 de puncte la 12 luni, rezultând două puncte suplimentare. Potrivit calculului din material, cele două puncte sunt acordate ca stagiu suplimentar.

Pentru un pensionar care are opt ani lucrați în grupa I de muncă sau în condiții speciale, calculul este diferit. Cele 96 de luni sunt înmulțite cu 0,5 puncte pentru fiecare lună, rezultând 48 de puncte.

Cele 48 de puncte sunt împărțite la 12 luni, iar rezultatul este de patru puncte acordate ca stagiu suplimentar. Astfel, calculul pentru opt ani de muncă în grupa I este mai mare decât cel aplicat pentru aceeași perioadă lucrată în grupa a II-a.

Potrivit valorii punctului de referință menționate în material, de 81 de lei, un pensionar care a lucrat opt ani în grupa a II-a primește în plus 162 de lei la pensie. Calculul este 81 de lei, valoarea punctului de referință, înmulțit cu două puncte.

Pentru opt ani lucrați în grupa I de muncă, suma menționată este de 324 de lei. Aceasta rezultă din înmulțirea valorii punctului de referință, de 81 de lei, cu cele patru puncte rezultate din calculul pentru perioada respectivă.

O altă problemă ridicată de pensionari privește caracterul contributiv al perioadelor suplimentare acordate pentru anii lucrați în grupele de muncă. Textul face diferența între anii efectiv munciți în aceste condiții și perioadele suplimentare acordate în urma încadrării în grupele respective.

Anii munciți în grupa I sau grupa a II-a sunt considerați contributivi la pensie, potrivit informațiilor prezentate în material. Pentru aceste perioade pot fi acordate puncte de contributivitate. În schimb, perioadele suplimentare acordate pentru munca desfășurată în grupele respective nu sunt considerate contributive la pensie potrivit noii legi a pensiilor.

Pentru fiecare an lucrat în grupa a II-a se acordau trei sau patru luni suplimentare, în funcție de perioada și condițiile aplicabile. Pentru fiecare an lucrat în grupa I se acordă șase luni suplimentare.

Aceste perioade suplimentare nu sunt considerate contributive la pensie, potrivit informațiilor prezentate. Au existat și demersuri în instanță pentru modificarea legislației pensiilor, însă pensionarii au pierdut aceste demersuri.