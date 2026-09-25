Donald Trump ar putea da peste cap piața motorinei. Goldman Sachs avertizează asupra efectelor unei interdicții a exporturilor SUA

Donald Trump a sugerat interzicerea exporturilor de motorină din SUA, într-un moment în care piața globală este deja afectată de reducerea capacității de rafinare. Goldman Sachs avertizează că măsura ar putea amplifica volatilitatea, afecta aprovizionarea și pune presiune pe rafinării.

O eventuală interzicere a exporturilor de motorină din SUA, așa cum a sugerat Donald Trump, ar putea accentua volatilitatea și incertitudinea de pe piețele energetice globale, potrivit unei evaluări făcute de un expert al băncii americane de investiții Goldman Sachs pentru mai multe canale media.

Nitin Jindal, șeful departamentului Global Commodities din cadrul Goldman Sachs, a explicat că SUA exportă în prezent aproximativ 1,2 milioane de barili de motorină pe zi, principalele destinații fiind Europa și Asia.

Potrivit expertului, o interdicție asupra exporturilor americane de motorină ar intensifica la nivel mondial concurența pentru identificarea unor surse alternative și ar genera mai multă volatilitate și incertitudine pe piețele energetice globale. Jindal a făcut aceste precizări în marja unei conferințe organizate de Goldman Sachs la Paris, Franța.

O astfel de decizie ar putea avea consecințe negative și pentru SUA, întrucât motorina necesită o infrastructură specială de depozitare, diferită de cea utilizată pentru țiței. În lipsa exporturilor, această infrastructură ar putea fi suprasolicitată rapid.

Într-un asemenea scenariu, rafinăriile ar fi nevoite să își întrerupă sau să își reducă operațiunile. O astfel de situație ar putea genera probleme de aprovizionare și pentru alte produse obținute prin rafinarea petrolului, precum benzina și kerosenul.

Nitin Jindal a avertizat, de asemenea, că realitățile operaționale ale unei asemenea măsuri ar avea implicații semnificative asupra lanțurilor de aprovizionare cu toate produsele petroliere.

„Realităţile operaţionale ale unui astfel de scenariu ar avea implicaţii semnificative pentru lanţurile de aprovizionare cu toate produsele petroliere”, a adăugat Nitin Jindal.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât motorina reprezintă deja un motiv de preocupare semnificativă, a remarcat Samantha Dart, unul dintre directorii departamentului de cercetare al Goldman Sachs. Ea a explicat că această situație este determinată de reducerea capacității globale de rafinare, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, un important furnizor mondial de produse rafinate.

Potrivit Samanthei Dart, situația nu este de așteptat să se îmbunătățească prea curând deoarece nu este clar când vor putea fi repornite capacitățile care au fost reduse sau și-au întrerupt activitatea.

În ceea ce privește țițeiul, Samantha Dart a estimat că, în septembrie, țările din Golful Persic au exportat între 75% și 80% din volumele obișnuite de țiței. În schimb, exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) din regiune au crescut, potrivit evaluărilor Goldman Sachs, ajungând în ultimele două luni la un nivel cuprins între 15% și 25% din volumele înregistrate înainte de război.