Profit uriaș pentru rafinăriile din Europa. Marja la benzină se apropie de recordul din 2022

Marjele de rafinare pentru benzină au depășit miercuri 62 de dolari pe baril în Europa și se apropie de recordul stabilit în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina. Atacurile asupra rafinăriilor, stocurile reduse și problemele de transport pe Rin pun presiune pe oferta de carburanți, în timp ce situația este și mai tensionată pe piața motorinei.

Benzina Eurobob E5 tranzacționată fizic în Europa a ajuns miercuri la o primă de aproximativ 62,07 dolari pe baril față de contractele futures pentru petrolul Brent.

Nivelul este în creștere puternică față de prima de 55,62 dolari pe baril înregistrată marți. Valoarea finală a marjei de rafinare se poate modifica însă în funcție de cotațiile de la închiderea zilei.

Actualul nivel este foarte aproape de recordul de 62,10 dolari pe baril atins în iunie 2022. La acel moment, piețele energetice erau afectate puternic de perturbările apărute după începerea războiului din Ucraina, transmite Reuters.

Goldman Sachs consideră că presiunile actuale sunt alimentate de problemele tot mai mari cu care se confruntă sectorul de rafinare.

„Atacurile tot mai numeroase asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia au restrâns și mai mult capacitatea globală de rafinare, deja tensionată, împingând marjele produselor rafinate la noi maxime”, au explicat analiștii Goldman Sachs.

Un alt factor care împinge marjele în sus este nivelul redus al stocurilor din zona Amsterdam-Rotterdam-Anvers, unul dintre principalele centre europene pentru comerțul și depozitarea produselor petroliere.

Stocurile de benzină din această regiune au coborât săptămâna trecută la numai 752.000 de tone, cel mai redus nivel înregistrat din septembrie 2021.

Situația este complicată și de nivelul scăzut al Rinului. Potrivit lui Janiv Shah, de la compania de consultanță Rystad Energy, nivelul redus al apei a limitat transporturile cu barjele și a accentuat deficitul de ofertă existent deja în bazinul Atlanticului.

Europa este exportator net de benzină, iar una dintre principalele destinații este SUA, unde sezonul deplasărilor de vară reprezintă perioada cu cel mai mare consum anual de carburant.

Presiunile asupra pieței ar putea continua odată cu apropierea perioadei de toamnă, când rafinăriile intră în mod obișnuit în lucrări de mentenanță.

O atenție deosebită este îndreptată spre rafinăriile americane. Dacă acestea își vor începe lucrările obișnuite în septembrie, oferta de carburanți s-ar putea reduce și mai mult.

„Există temeri tot mai mari că, dacă rafinăriile americane încep lucrările obișnuite de mentenanță din septembrie, situația se va înrăutăți. Dacă le amână, va crește riscul unor defecțiuni ale rafinăriilor”, a explicat analistul PVM Tamas Varga.

Presiunea este și mai puternică pe piața europeană a motorinei. Contractele futures pentru motorină au ajuns marți la o primă record de 78,91 dolari pe baril față de Brent. Miercuri, nivelul s-a redus ușor, până la aproximativ 77 de dolari pe baril.

Creșterea marjelor este alimentată și de intensificarea concurenței pentru livrările disponibile. Importatorii europeni concurează cu cumpărători care se aprovizionau anterior din Rusia, dar care au fost obligați să caute alte surse după ce Moscova a introdus interdicții asupra exporturilor de carburanți.