Prețuri carburanți miercuri, 2 septembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină. Lista celor mai mici tarife

Prețuri carburanți miercuri, 2 septembrie. Prețurile carburanților au rămas neschimbate miercuri, 2 septembrie, față de ziua precedentă, potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant. Benzina standard are o medie națională de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la 10,07 lei pe litru. Pentru GPL, media națională este de 4,63 lei pe litru.

Datele centralizate de platforma PretCarburant au fost obținute de la 1.556 de stații pentru benzina standard, 1.497 de stații pentru motorina standard și 382 de stații pentru GPL. În cazul benzinei standard, prețurile variază între 9,45 și 9,67 lei pe litru, iar media națională este de 9,55 lei pe litru. Comparativ cu ziua de marți, prețul mediu este neschimbat, cu o variație de 0%. Față de 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 89 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 10,3%.

Motorina standard are miercuri o medie națională de 10,07 lei pe litru, cu prețuri cuprinse între 9,96 și 10,77 lei pe litru. Și în acest caz, media este neschimbată față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, prețul motorinei a crescut cu 85 de bani pe litru, echivalentul unei majorări de 9,2%.

În ceea ce privește GPL-ul, media națională este de 4,63 lei pe litru, iar prețurile se situează între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Prețul mediu nu a înregistrat nicio modificare față de ziua precedentă. Raportat la 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 8 bani pe litru, respectiv cu 1,8%.

Cel mai mic preț pentru benzina standard înregistrat miercuri, 2 septembrie, este de 9,45 lei pe litru și este disponibil la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț este de 9,96 lei pe litru, la stația DHR din Gherla, județul Cluj.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În București, benzina are un preț mediu de 9,56 lei pe litru, iar motorina costă, în medie, 10,06 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, media este de 9,56 lei pe litru pentru benzină și 10,07 lei pe litru pentru motorină. Aceleași valori sunt înregistrate și în Timișoara, unde benzina are o medie de 9,56 lei, iar motorina de 10,07 lei pe litru.

În Iași, benzina costă în medie 9,56 lei pe litru, iar motorina 10,06 lei pe litru. La Constanța, mediile sunt de 9,56 lei pentru benzină și 10,07 lei pentru motorină.

Brașovul înregistrează o medie de 9,56 lei pe litru pentru benzină și 10,06 lei pentru motorină. În Craiova, benzina are cea mai mică medie dintre orașele mari prezentate, de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,05 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei este de 9,56 lei pe litru, iar cel al motorinei este de 10,07 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în județul Gorj, unde prețul ajunge la 9,53 lei pe litru. La polul opus se află județul Ilfov, cu cea mai mare medie, de 9,57 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, județul Mehedinți are cea mai mică medie, de 10,04 lei pe litru. Cea mai mare medie este înregistrată în Bistrița-Năsăud, unde motorina ajunge la 10,12 lei pe litru.

Evoluția prețurilor carburanților este urmărită și în contextul cotației petrolului Brent. Miercuri, 2 septembrie, aceasta este de 95,16 dolari pe baril.

Cotația este cu 6,65 dolari pe baril mai mare față de valoarea precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, nivelul actual este cu 29,2% mai ridicat.