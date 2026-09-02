BCE ar putea majora din nou dobânzile. Inflația din zona euro a ajuns la 3,3%, iar energia pune tot mai multă presiune

Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea majora din nou dobânzile la reuniunea din 10 septembrie, în condițiile în care inflația din zona euro a accelerat la 3,3% în august, iar creșterea prețurilor la energie continuă să pună presiune asupra economiei. Piețele anticipează o creștere a ratei dobânzii la depozite de la 2,25% la 2,50%. Economiștii BCE atrag însă atenția că actualul episod inflaționist este foarte diferit de cel din perioada 2021-2022.

Inflația din zona euro a ajuns la 3,3% în august, după ce în iulie se situase la 2,9%. Evoluția prețurilor, combinată cu persistența războiului din Orientul Mijlociu și cu problemele legate de aprovizionarea cu energie, a crescut așteptările privind o nouă intervenție a Băncii Centrale Europene.

Potrivit prețurilor de pe piață, investitorii se așteaptă ca BCE să majoreze rata dobânzii la depozite de la nivelul actual de 2,25% la 2,50% la reuniunea din 10 septembrie.

BCE a efectuat prima majorare a dobânzilor din ultimii trei ani pe 11 iunie, când rata dobânzii la depozite a fost ridicată de la 2% la 2,25%.

Decizia a venit după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie. Banca centrală nu a reacționat însă imediat printr-o înăsprire a politicii monetare, optând pentru o abordare mai graduală.

Chiar și în scenariul optimist prezentat atunci de BCE, care presupunea o încheiere rapidă a războiului, inflația nu era estimată să revină la ținta de 2% înainte de 2027.

Economiștii BCE Kristina Barauskaitė Griškevičienė și Claus Brand arată că majorarea prețurilor la energie reprezintă principalul factor care alimentează actualul episod inflaționist din zona euro.

Într-un articol publicat marți, cei doi economiști explică faptul că situația actuală este fundamental diferită de cea observată în perioada 2021-2022.

„De data aceasta, șocul ofertei de energie domină, în timp ce cererea și stimulentele politicilor publice au roluri minore. Aceste diferențe sunt esențiale pentru a explica de ce răspunsurile politicii monetare diferă”, au scris ei.

Actualul șoc energetic este legat parțial de războiul din Orientul Mijlociu și de închiderea ulterioară a Strâmtorii Ormuz, situație care a afectat fluxurile energetice și a alimentat creșterea prețurilor.

Analiza BCE arată amploarea efectului pe care problemele de aprovizionare cu energie l-au avut asupra prețurilor în primele luni ale anului.

„Factorii adversi ai ofertei de energie au reprezentat aproximativ 90% din creșterea inflației energetice între ianuarie și mai 2026. În această perioadă, politicile monetare și fiscale au exercitat doar o ușoară presiune descendentă asupra inflației energetice”, se arată în publicație.

Acest lucru înseamnă că actuala creștere a prețurilor nu este determinată în principal de o cerere excesivă în economie, ceea ce influențează modul în care BCE răspunde prin intermediul dobânzilor.

Răspunsul politicii monetare este de această dată mai „gradual”, potrivit BCE.

În perioada 2021-2022, banca centrală a fost nevoită să reacționeze mult mai agresiv. Economiștii BCE amintesc că instituția „a majorat ratele dobânzilor în mod forțat și persistent” pentru a limita creșterea prețurilor.

Diferența este dată de cauzele inflației. În urmă cu câțiva ani, aceasta a fost alimentată simultan de factori care țineau atât de ofertă, cât și de cerere.

Creșterea inflației din perioada respectivă a fost determinată de „o combinație de factori majori și fără precedent, atât din partea cererii, cât și a ofertei”.

Energia a avut atunci un rol important, însă „nu a fost unul exclusiv”, potrivit analizei BCE.

„Factorii care au influențat oferta au inclus perturbări ale lanțului global de aprovizionare și șocuri ale aprovizionării cu energie, în special ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia. Factorii care au influențat cererea au inclus o revenire rapidă a cererii post-pandemie, agravată de politici fiscale și monetare acomodative.”

În prezent, presiunile provin într-o măsură mult mai mare din zona energiei. Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și a fluxurilor energetice va avea astfel un rol important atât pentru traiectoria inflației, cât și pentru următoarele decizii de politică monetară ale BCE.