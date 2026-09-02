Republica Moldova schimbă regulile fiscale pentru regiunea transnistreană. Ce taxe se aplică din septembrie

Uniformizarea treptată a regimului fiscal și vamal pentru mărfurile introduse de operatorii economici din regiunea transnistreană a început la 1 septembrie, măsura fiind considerată de experți necesară pentru apropierea economică dintre cele două maluri ale Nistrului. Potrivit acestora, aplicarea unor reguli fiscale comune va permite o evidență contabilă mai clară și mai transparentă pentru companiile înregistrate oficial în Republica Moldova.

Procesul este introdus gradual, pentru a limita impactul economic și social asupra companiilor și cetățenilor. Experții atrag însă atenția că provocările cele mai importante sunt așteptate în etapele următoare ale uniformizării, când măsurile vor viza produsele petroliere, gazele naturale și materiile prime.

Prima etapă a uniformizării fiscale include categorii precum alcoolul, produsele din tutun, parfumurile, bijuteriile, metalele și pietrele prețioase, precum și articolele pirotehnice, conform Radio Moldova.

Pentru aceste produse se aplică TVA de 20%, alături de accizele corespunzătoare. Banii colectați din taxe și impozite urmează să fie direcționați către un fond destinat investițiilor în regiunea transnistreană. Resursele vor putea fi utilizate inclusiv pentru proiecte din domeniul social și al infrastructurii.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, Sergiu Harea, a precizat pentru sursa menționată că în ultimele luni autoritățile și reprezentanții mediului de afaceri au discutat despre modul în care companiile se pot adapta noilor schimbări.

Una dintre principalele dificultăți identificate este deschiderea unor conturi bancare în Republica Moldova. Acestea sunt necesare pentru ca agenții economici să poată achita TVA-ul și accizele aferente.

În același timp, aplicarea unor reguli fiscale comune presupune și sincronizarea legislației fiscale de pe cele două maluri ale Nistrului. Acest lucru ar permite o evidență corectă, clară și transparentă a plăților efectuate de antreprenori. O altă problemă care trebuie analizată este modul în care noile taxe și impozite vor influența prețul final al produselor comercializate sau utilizate în activități de producție.

„Este important să sincronizăm legislația fiscală pe ambele maluri ale Nistrului, astfel încât să putem duce o evidență corectă, clară, transparentă a acestor plăți pe care le vor face antreprenorii. Este vorba despre mecanisme și, doi, trebuie să vedem cum aceste taxe și impozite care vor fi plătite de companii vor influența prețul final al produselor care vor fi vândute sau utilizate în scop de producere”, a declarat Sergiu Harea.

Deputatul și membrul Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, susține că introducerea graduală a măsurilor are rolul de a reduce efectele economice și sociale asupra companiilor și populației.

Potrivit acestuia, taxele și impozitele colectate vor fi direcționate către un fond de convergență. Fondul urmează să finanțeze proiecte și programe destinate locuitorilor din regiunea transnistreană, astfel încât aceștia să aibă acces la servicii publice mai bune.

Aplicarea aceluiași regim fiscal pe cele două maluri este considerată și un pas care poate accelera procesul de reintegrare. Reintegrarea economică a început anterior, inclusiv prin aplicarea taxelor vamale de import începând cu 1 ianuarie 2024.

Radu Marian a subliniat că banii colectați ar trebui să fie utilizați în beneficiul cetățenilor din raioanele de est. Declarația vine în contextul deteriorării situației sociale din stânga Nistrului, unde, potrivit parlamentarului, administrația separatistă nu poate implementa nici măcar unele măsuri elementare în domeniul social.

„Odată ce noi aplicăm același regim fiscal, vă dați seama, aceasta înseamnă că reintegrarea se accelerează. Și noi am început, am făcut deja câțiva pași, inclusiv prin aplicarea taxelor vamale de import, de la 1 ianuarie 2024. Deci, reintegrarea economică a început de mai devreme. Am să reiterez: acei bani colectați trebuie să meargă până la urmă tot pentru cetățenii din raioanele de est. Pentru că ceea ce vedem noi este că, în stânga Nistrului, situația socială degradează și un regim separatist nu poate implementa acțiuni elementare ce țin de aspectul social”, a subliniat parlamentarul.

Fostul vicepremier pentru reintegrare Gheorghe Bălan consideră că uniformizarea taxelor poate contribui și la eliminarea unor scheme de corupție și contrabandă care au fost favorizate de diferențele dintre nivelurile taxelor și accizelor aplicate pe cele două maluri ale Nistrului.

În opinia sa, una dintre principalele probleme care continuă să blocheze procesul de reintegrare este prezența militară rusă în regiune. Retragerea trupelor, munițiilor și echipamentelor rusești, precum și încetarea sprijinului acordat regimului neconstituțional de la Tiraspol ar putea accelera considerabil procesul de reintegrare.

Gheorghe Bălan consideră că autoritățile de la Chișinău trebuie să fie pregătite din punct de vedere politic, tehnic și economico-financiar pentru etapele următoare. În acest context, fondul de convergență ar trebui suplimentat cu resurse considerabile din partea partenerilor de dezvoltare.

Aceste resurse ar putea contribui la implementarea graduală a procesului de reintegrare, astfel încât populația de pe malul stâng și cea de pe malul drept al Nistrului să resimtă beneficii concrete, fără ca procesul să fie perceput drept o presiune.

„Chișinăul trebuie să fie pregătit atât din punct de vedere politic, tehnic, cât și din punct de vedere economic-financiar. Aici mă refer la acel fond de convergență, care trebuie să fie suplinit cu resurse considerabile din partea partenerilor de dezvoltare, care ar contribui la implementarea graduală a procesului de reintegrare, ca populația de pe malul stâng și de pe malul drept să simtă beneficii, nu presiune”, a declarat Gheorghe Bălan.

Administrația neconstituțională de la Tiraspol consideră că noile măsuri au un caracter politic și susține că acestea vor crește povara asupra agenților economici și populației din regiune, potrivit publicației menționate.

Totodată, după intrarea în vigoare, la 1 septembrie, a noilor obligații fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană, reprezentanții societății civile din regiune au adresat un apel organizațiilor internaționale și autorităților de la Chișinău.

În declarația adoptată, reprezentanții societății civile susțin că noile măsuri fiscale vor avea consecințe grave asupra economiei și populației din regiune.