Nestlé a vândut mai multe branduri de vitamine pentru 1 miliard de dolari. Compania își restrânge portofoliul

Nestlé va vinde mai multe dintre brandurile sale de vitamine, minerale și suplimente către fondul de investiții Yellow Wood Partners, într-o tranzacție evaluată la 1 miliard de dolari. Decizia face parte din strategia directorului general Philipp Navratil de a concentra resursele companiei pe domeniile în care aceasta consideră că are cele mai puternice avantaje competitive.

Tranzacția include activitatea de vitamine, minerale și suplimente destinată segmentului mainstream, precum și operațiunile de suplimente sub marcă proprie ale Nestlé din Statele Unite. Sunt incluse șapte branduri: Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan’s Pride și Sisu.

Cele șapte mărci și activitatea aferentă au generat vânzări de 1,2 miliarde de dolari în 2025, conform informațiilor publicate de Reuters.

Philipp Navratil a preluat funcția de CEO al Nestlé în urmă cu exact un an și a început să reducă expunerea companiei la anumite categorii de produse. Conglomeratul elvețian și-a diminuat expunerea la brandurile de înghețată și apă prin intermediul unor joint venture-uri, încercând să își simplifice portofoliul și să identifice noi surse de creștere.

Strategia este similară cu cea adoptată de alte companii importante din industria bunurilor de larg consum, printre care Unilever și Reckitt, care își restructurează portofoliile și renunță la anumite activități considerate non-core.

Nestlé a precizat că își concentrează resursele în domeniile în care deține cel mai puternic avantaj competitiv. Activitatea de vitamine, minerale și suplimente de pe segmentul mainstream este considerată o afacere care necesită o abordare diferită, sub o structură de proprietate dedicată.

Compania va păstra însă Solgar, brandul său premium de suplimente, care a fost achiziționat în cadrul tranzacției respective.

Nestlé a achiziționat mai multe dintre brandurile pe care le vinde acum, inclusiv Nature’s Bounty, în 2021. Acestea au făcut parte dintr-o tranzacție în valoare de 5,75 miliarde de dolari pentru preluarea The Bountiful Company.

Vânzarea actuală către Yellow Wood Partners se ridică la 1 miliard de dolari, în condițiile în care mărcile incluse în tranzacție au generat vânzări de 1,2 miliarde de dolari în 2025.

Tranzacția este estimată să fie finalizată în prima jumătate a anului 2027, sub rezerva îndeplinirii condițiilor necesare pentru încheierea operațiunii.

Pentru Yellow Wood Partners, preluarea activității Nestlé reprezintă a șasea achiziție realizată de la companii importante din industria bunurilor de larg consum începând din 2019.

Printre tranzacțiile anterioare se numără achiziția brandului de balsam de buze ChapStick de la Haleon și preluarea diviziei non-core de produse de frumusețe și îngrijire personală Elida Beauty de la Unilever.

Dana Schmaltz, partener al Yellow Wood, consideră că administrarea brandurilor achiziționate ca o entitate independentă poate crea condițiile necesare pentru o creștere mai rapidă și pentru accelerarea procesului de inovare.

Decizia Nestlé vine într-un moment în care și alte companii din industria bunurilor de larg consum își consolidează prezența în domeniul sănătății și al produselor de wellness.

Luna trecută, compania americană Procter & Gamble a convenit să cumpere producătorul de suplimente Thorne pentru 3,8 miliarde de dolari.