Pizza Hut va fi vândută pentru 2,7 miliarde de dolari. Concurența și consumul redus au afectat afacerea

Yum! Brands a anunțat marți vânzarea Pizza Hut într-o tranzacție evaluată la 2,7 miliarde de dolari. Decizia vine după mai multe trimestre dificile pentru lanțul de restaurante, afectat de scăderea cererii și de concurența tot mai agresivă din piața pizzeriilor. Operațiunile vor fi preluate de doi cumpărători, în funcție de regiune. Finalizarea acordurilor este estimată pentru trimestrul al treilea din 2026.

Procesul de restructurare pentru Pizza Hut ajunge la final după ce Yum! Brands a decis să cedeze integral afacerea, în cadrul unei tranzacții evaluate la 2,7 miliarde de dolari.

Potrivit anunțului companiei, operațiunile din China continentală vor fi preluate de Yum China Holdings pentru 1,2 miliarde de dolari. În paralel, activitățile și drepturile asupra brandului din afara Chinei continentale vor fi cumpărate de LongRange Capital pentru 1,5 miliarde de dolari, scrie bbc.

Decizia vine după ce, în noiembrie 2025, Yum! Brands a confirmat că analizează opțiuni strategice pentru Pizza Hut, pe fondul deteriorării performanțelor comerciale. În 2025, lanțul a generat aproximativ 12% din veniturile totale ale grupului.

Într-un mesaj transmis odată cu anunțarea tranzacției, Chris Turner a declarat:

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având o conducere care aduce o vastă expertiză în industria restaurantelor”.

Dificultățile întâmpinate de Pizza Hut s-au accentuat în ultimii ani pe o piață tot mai competitivă a restaurantelor cu livrare și servire rapidă.

În Statele Unite, cea mai importantă piață pentru companie, care generează aproximativ 40% din vânzările internaționale ale brandului, mai multe trimestre consecutive au adus scăderi ale vânzărilor în restaurantele comparabile.

Pe lângă concurența exercitată de lanțuri precum Domino’s, Papa John’s și Little Caesars, compania a fost afectată și de presiunile economice asupra consumatorilor. Inflația ridicată și costurile mai mari ale materiilor prime au redus cererea, în timp ce rivalii au lansat campanii agresive de preț pentru a atrage clienții sensibili la costuri.

Compania a indicat și schimbări mai ample în comportamentul consumatorilor. Utilizarea tot mai frecventă a medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1 a contribuit la orientarea unei părți a publicului către opțiuni alimentare considerate mai sănătoase.

În același timp, dezvoltarea rapidă a platformelor de livrare a extins semnificativ oferta disponibilă pentru clienți, diminuând avantajul competitiv pe care Pizza Hut l-a avut timp de decenii în segmentul comenzilor la domiciliu.

Istoria Pizza Hut începe în 1958, când doi frați din Wichita, Kansas, au deschis primul restaurant sub acest nume.

Brandul a fost cumpărat de PepsiCo în 1977, iar două decenii mai târziu a devenit parte a structurii care avea să fie reorganizată sub numele de Yum! Brands.

„Pizza Hut este unul dintre cele mai emblematice branduri de restaurante din lume și suntem mândri de rolul important pe care l-a jucat în istoria Yum!”, a declarat Chris Turner.

În ultimii ani, grupul a fost nevoit să intervină și pe alte piețe. În octombrie 2025, Yum! Brands a preluat operațiunile Pizza Hut din Regatul Unit după intrarea în administrare judiciară a companiei care gestiona restaurantele cu servire la masă. Deși colapsul financiar a dus inițial la închiderea a 68 de unități și a pus în pericol peste 1.200 de locuri de muncă, aproximativ 64 de restaurante au fost salvate printr-un acord de restructurare.

Prin vânzarea Pizza Hut, Yum! Brands își concentrează resursele asupra celorlalte branduri din portofoliu, în special KFC și Taco Bell.

În România, operațiunile Pizza Hut sunt administrate prin sistem de franciză de către Sphera Franchise Group, companie care operează și rețelele KFC și Taco Bell pe piața locală. Tranzacția anunțată de Yum! Brands nu vizează direct activitatea francizaților existenți, însă va schimba structura de proprietate a brandului la nivel global.