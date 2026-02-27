Sphera Franchise Group, activă în sectorul de food service din România, a încheiat anul 2025 cu vânzări totale de 1,57 miliarde de lei, în urcare cu 1,5% față de 2024, și cu un profit net de 72,7 milioane lei, influențat de cheltuielile operaționale ridicate și de prudenta consumatorilor din prima parte a anului.

Grupul a semnalat că presiunea pe costuri s-a intensificat în primele șase luni, pe fondul creșterii cheltuielilor salariale și a altor costuri operaționale, iar cheltuielile la nivel de restaurante au crescut cu 5,1%, peste ritmul vânzărilor.

Totuși, în a doua jumătate a anului, mai ales în T4, compania a reușit să stabilizeze structura de costuri și să îmbunătățească eficiența operațională. EBITDA normalizată a fost de 147,8 milioane lei, cu o marjă de 9,4%.

Potrivit raportului oficial, România a generat 1,346 miliarde lei, reprezentând 85,7% din totalul vânzărilor, în creștere cu 1% față de 2024. Italia a contribuit cu 196,4 milioane lei (+2,4%), iar Republica Moldova a înregistrat cea mai rapidă creștere procentuală, cu vânzări de 28,3 milioane lei (+19,7%).

Din punct de vedere al brandurilor, KFC a rămas dominant, cu vânzări de 1,356 miliarde lei (+0,6%), în timp ce profitul operațional al restaurantelor KFC România a scăzut cu 18,6% față de 2024.

KFC Italia și-a redus profitul operațional cu 48%, iar KFC Moldova a înregistrat un ușor avans de 1,1%. Taco Bell a continuat să fie brandul cu cea mai rapidă creștere, cu vânzări de 106,7 milioane lei (+16,2%), reprezentând 6,8% din totalul Grupului.

Pizza Hut a consemnat o scădere a vânzărilor cu 1,5%, înregistrând la nivel operațional o pierdere de 2,1 milioane lei, în timp ce Cioccolatitaliani, introdus în 2025, a adus venituri de 0,8 milioane lei, raportând o pierdere operațională de 1,5 milioane lei.

În T4 2025, vânzările trimestriale au crescut cu 3,7%, atingând 419,8 milioane lei, marcând cea mai puternică performanță din an.

În octombrie, Sphera Franchise Group și-a extins portofoliul prin achiziția francizei Hard Rock Cafe, urmând să deschidă cinci restaurante în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău în următorii cinci ani.

Grupul a anunțat și extinderea brandului Taco Bell în Republica Moldova, printr-un restaurant food court în Shopping MallDova din Chișinău, ce va fi inaugurat în trimestrul al doilea din 2026.

De asemenea, Sphera a oferit dividende în două tranșe pentru anul 2025, de 1,09 lei/acțiune în iunie și 1,04 lei/acțiune în decembrie.

Sphera Franchise Group operează brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, KFC în Republica Moldova și în anumite zone din Italia, precum și Cioccolatitaliani în Italia. Compania deține peste 175 de restaurante pe cele trei piețe și aproximativ 5.000 de angajați.

Listată pe Bursa de Valori București din 2017, Sphera este singura companie din sectorul HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum și în indicii MSCI Frontier Markets, consolidându-și astfel poziția de lider în industria de food service regională.