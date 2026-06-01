Lanţul de restaurante Pizza Hut ar putea fi vândut. Cu cine poartă negocieri Grupul Yum Brands

Grupul Yum Brands poartă negocieri exclusive cu firma de investiții LongRange Capital pentru vânzarea lanțului de restaurante Pizza Hut, potrivit unei surse apropiate discuțiilor, citate de Reuters.

Negocierile dintre cele două părți sunt în desfășurare și vizează o posibilă tranzacție care ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni. Totuși, sursa menționează că nu există garanții că acordul va fi încheiat.

Pizza Hut traversează o perioadă dificilă pe piața din Statele Unite, înregistrând o scădere constantă a vânzărilor comparabile timp de zece trimestre consecutive. Lanțul a generat aproximativ 12% din veniturile totale ale Yum Brands în 2025.

În contrast, celelalte branduri importante ale grupului, KFC și Taco Bell, au raportat creșteri ale vânzărilor în ultimele cinci trimestre, consolidând performanța generală a companiei.

Yum Brands a anunțat anul trecut că analizează mai multe „opțiuni strategice” pentru lanțul Pizza Hut, inclusiv posibilitatea unei vânzări, în contextul în care brandul nu a reușit să țină pasul cu performanțele celorlalte mărci din portofoliu.

Sectorul restaurantelor de tip fast-food se confruntă în prezent cu o cerere mai slabă, influențată de inflația ridicată, de scăderea încrederii consumatorilor, dar și de popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1, care determină schimbări în obiceiurile alimentare și o orientare către diete mai sănătoase.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters în aprilie, mai multe firme de investiții și-au exprimat interesul pentru Pizza Hut, printre care LongRange Capital, Apollo Global Management și Sycamore Partners.

Anunțurile privind posibila tranzacție au fost primite pozitiv de investitori, acțiunile Yum Brands înregistrând o creștere de aproximativ 3% în tranzacțiile extinse de după închiderea pieței.

Posibila vânzare se înscrie într-un trend mai larg de consolidare în industria restaurantelor din Statele Unite, unde mai multe lanțuri au fost retrase de la bursă în ultimii ani, pe fondul costurilor ridicate și al cererii în scădere din partea consumatorilor.

Grupul american Yum! Brands, cu sediul central în Louisville, Kentucky, a anunțat în 2025 că a demarat o analiză formală a opțiunilor strategice pentru brandul Pizza Hut, inclusiv posibilitatea vânzării acestuia, potrivit USA Today.

Compania, care deține și lanțurile de restaurante KFC și Taco Bell, a precizat că această evaluare face parte dintr-un proces mai amplu de optimizare a portofoliului său de branduri globale. Decizia vine în contextul în care performanțele Pizza Hut au fost sub presiune în comparație cu celelalte mărci ale grupului.

„Echipa Pizza Hut a lucrat din greu pentru a aborda provocările legate de afaceri şi de categorie; cu toate acestea, performanţa Pizza Hut indică necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru a ajuta marca să îşi atingă întreaga valoare, măsuri care ar putea fi mai bine implementate în afara Yum! Brands”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum! Brands, într-un comunicat de presă.

Yum! Brands, care operează aproximativ 20.000 de restaurante Pizza Hut în peste 100 de țări, a raportat o scădere a vânzărilor pentru acest brand, în timp ce celelalte afaceri ale grupului au înregistrat creșteri.

În trimestrul încheiat la 30 septembrie, vânzările Pizza Hut au scăzut cu 2%, în timp ce Taco Bell a raportat o creștere de 9%, iar KFC a înregistrat un avans de 6%, potrivit datelor comunicate de companie.

Pe piața din Statele Unite, performanța Pizza Hut a fost și mai slabă, cu o scădere a vânzărilor de 7%. În contrast, Taco Bell a crescut cu 9%, iar KFC a avut rezultate stabile.

În ansamblul grupului, Taco Bell și KFC generează împreună peste 80% din profitul Yum! Brands, consolidându-și poziția dominantă în portofoliul companiei.