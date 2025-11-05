Yum! Brands analizează viitorul Pizza Hut: posibila vânzare a unui brand legendar
Gigantul american Yum! Brands, care deține mărcile KFC și Taco Bell, a anunțat că a început o „analiză formală a opțiunilor strategice” privind viitorul Pizza Hut – un proces care ar putea duce, potrivit companiei, chiar la vânzarea rețelei internaționale de restaurante.
„Echipa Pizza Hut a lucrat din greu pentru a aborda provocările legate de afaceri şi de categorie; cu toate acestea, performanţa Pizza Hut indică necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru a ajuta marca să îşi atingă întreaga valoare, măsuri care ar putea fi mai bine implementate în afara Yum! Brands”, a explicat Chris Turner, directorul executiv al grupului, într-un comunicat citat de presa americană.
Un brand cu istorie, dar cu vânzări în scădere
În prezent, rețeaua Pizza Hut numără aproape 20.000 de restaurante în peste 100 de țări, însă rezultatele recente arată o tendință descendentă. În trimestrul încheiat la 30 septembrie, vânzările globale au scăzut cu 2%, iar în Statele Unite cu 7%, în timp ce Taco Bell a raportat o creștere de 9%, iar KFC de 6%.
Cele două branduri mai dinamice, KFC și Taco Bell, generează acum peste 80% din profitul total al Yum! Brands.
„Dacă ne uităm la istoric, Pizza Hut s-a confruntat cu mai multe provocări înainte de pandemie şi (post-pandemie), cel puţin restaurantele lor din SUA având nevoie de lucrări”, a remarcat Ab Igram, director executiv al Institutului de Franciză Tariq Farid din cadrul Babson College.
Între livrare și restaurant clasic
Experții spun că identitatea incertă a brandului este una dintre problemele-cheie. Pizza Hut a fost percepută mult timp ca un restaurant cu servire la masă, în timp ce rivalii precum Domino’s s-au concentrat exclusiv pe livrări rapide. „Pizza Hut a fost văzută istoric ca un restaurant cu servire casual, în timp ce competitori precum Domino’s s-au concentrat exclusiv pe livrare și au câștigat cotă de piață”, a adăugat Igram.
El consideră că analiza strategică a Yum! Brands este justificată: „Este firesc ca Yum! Brands să ia în calcul o separare și să se concentreze pe KFC și Taco Bell, în timp ce un nou proprietar s-ar putea axa pe redresarea Pizza Hut”, a mai spus acesta.
Totodată, „uneori o nouă conducere, fie o firmă de capital privat, fie o altă companie, ar putea aduce mai mult capital și ar face diferența”.
Schimbări și modernizare
Pentru a-și păstra relevanța pe o piață competitivă, Pizza Hut a testat în ultimii ani noi modele de restaurante, cu chioșcuri de autoservire, zone de tip drive-thru Hut ’N Go și spații deschise de preparare. Totodată, compania a mizat pe oferte accesibile, cum ar fi pizza personală la 2 dolari.
„Pizza Hut este un brand global îndrăgit şi un inovator în industrie care conectează oamenii prin bucuria pizzei şi suntem încrezători în viitorul său pe termen lung”, a declarat Chris Turner, subliniind că analiza nu presupune automat o vânzare.
Grupul a desemnat Goldman Sachs și Barclays drept consultanți financiari pentru acest proces, dar nu a stabilit un calendar. „Yum! Brands nu intenţionează să facă alte comentarii publice până când nu stabileşte că o dezvăluire suplimentară este adecvată sau necesară”, a precizat compania.
O poveste americană
Pizza Hut a fost fondată în 1958, în orașul Wichita (Kansas), de doi frați care au împrumutat 600 de dolari de la mama lor pentru a deschide primul local. În 1977, brandul a fost cumpărat de PepsiCo, iar în 1997, compania a fost desprinsă, alături de KFC și Taco Bell, formând actualul grup Yum! Brands, creat oficial în 2002.
