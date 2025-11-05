Gigantul american Yum! Brands, care deține mărcile KFC și Taco Bell, a anunțat că a început o „analiză formală a opțiunilor strategice” privind viitorul Pizza Hut – un proces care ar putea duce, potrivit companiei, chiar la vânzarea rețelei internaționale de restaurante.

„Echipa Pizza Hut a lucrat din greu pentru a aborda provocările legate de afaceri şi de categorie; cu toate acestea, performanţa Pizza Hut indică necesitatea luării unor măsuri suplimentare pentru a ajuta marca să îşi atingă întreaga valoare, măsuri care ar putea fi mai bine implementate în afara Yum! Brands”, a explicat Chris Turner, directorul executiv al grupului, într-un comunicat citat de presa americană.

În prezent, rețeaua Pizza Hut numără aproape 20.000 de restaurante în peste 100 de țări, însă rezultatele recente arată o tendință descendentă. În trimestrul încheiat la 30 septembrie, vânzările globale au scăzut cu 2%, iar în Statele Unite cu 7%, în timp ce Taco Bell a raportat o creștere de 9%, iar KFC de 6%.

Cele două branduri mai dinamice, KFC și Taco Bell, generează acum peste 80% din profitul total al Yum! Brands.

„Dacă ne uităm la istoric, Pizza Hut s-a confruntat cu mai multe provocări înainte de pandemie şi (post-pandemie), cel puţin restaurantele lor din SUA având nevoie de lucrări”, a remarcat Ab Igram, director executiv al Institutului de Franciză Tariq Farid din cadrul Babson College.

Experții spun că identitatea incertă a brandului este una dintre problemele-cheie. Pizza Hut a fost percepută mult timp ca un restaurant cu servire la masă, în timp ce rivalii precum Domino’s s-au concentrat exclusiv pe livrări rapide. „Pizza Hut a fost văzută istoric ca un restaurant cu servire casual, în timp ce competitori precum Domino’s s-au concentrat exclusiv pe livrare și au câștigat cotă de piață”, a adăugat Igram.

El consideră că analiza strategică a Yum! Brands este justificată: „Este firesc ca Yum! Brands să ia în calcul o separare și să se concentreze pe KFC și Taco Bell, în timp ce un nou proprietar s-ar putea axa pe redresarea Pizza Hut”, a mai spus acesta.

Totodată, „uneori o nouă conducere, fie o firmă de capital privat, fie o altă companie, ar putea aduce mai mult capital și ar face diferența”.

Pentru a-și păstra relevanța pe o piață competitivă, Pizza Hut a testat în ultimii ani noi modele de restaurante, cu chioșcuri de autoservire, zone de tip drive-thru Hut ’N Go și spații deschise de preparare. Totodată, compania a mizat pe oferte accesibile, cum ar fi pizza personală la 2 dolari.

„Pizza Hut este un brand global îndrăgit şi un inovator în industrie care conectează oamenii prin bucuria pizzei şi suntem încrezători în viitorul său pe termen lung”, a declarat Chris Turner, subliniind că analiza nu presupune automat o vânzare.

Grupul a desemnat Goldman Sachs și Barclays drept consultanți financiari pentru acest proces, dar nu a stabilit un calendar. „Yum! Brands nu intenţionează să facă alte comentarii publice până când nu stabileşte că o dezvăluire suplimentară este adecvată sau necesară”, a precizat compania.

O poveste americană

Pizza Hut a fost fondată în 1958, în orașul Wichita (Kansas), de doi frați care au împrumutat 600 de dolari de la mama lor pentru a deschide primul local. În 1977, brandul a fost cumpărat de PepsiCo, iar în 1997, compania a fost desprinsă, alături de KFC și Taco Bell, formând actualul grup Yum! Brands, creat oficial în 2002.