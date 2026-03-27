Sphera Franchise Group estimează pentru anul 2026 o creştere a vânzărilor de 7,6% faţă de anul precedent, până la aproximativ 1,69 miliarde de lei, pe fondul deschiderii a 21 de unităţi noi.

Potrivit unui comunicat al companiei de vineri, 27 martie, profitul net ar urma să avanseze cu 1,1%, la 72,7 milioane de lei, în timp ce principalii indicatori financiari sunt aşteptaţi să înregistreze o evoluţie pozitivă susţinută atât de extinderea reţelei, cât şi de performanţa restaurantelor existente.

Grupul anticipează vânzări de peste 1,69 miliarde de lei în restaurante, în creştere comparativ cu anul anterior, avansul urmând să fie determinat atât de majorarea vânzărilor în unităţile comparabile, cât şi de contribuţia locaţiilor nou deschise.

În acelaşi timp, compania estimează o îmbunătăţire a profitabilităţii, EBITDA – excluzând impactul IFRS 16 – fiind prognozată la 160 de milioane de lei, în urcare cu 8,2%. Profitul net este aşteptat să ajungă la 72,7 milioane de lei.

Directorul general al companiei, Călin Ionescu, a explicat că bugetul pentru 2026 a fost construit într-o manieră prudentă, ancorată în realităţile economice actuale şi în perspectivele anului în curs.

„Am construit bugetul pentru 2026 într-o manieră prudentă, ancorată în realităţile economice actuale şi ţinând cont de perspectivele acestui an, marcat de incertitudini generate de contextul geopolitic, presiuni inflaţioniste şi creşteri de costuri la energie, materii prime şi combustibili. În acelaşi timp, rămânem încrezători în potenţialul nostru de creştere, accelerăm investiţiile faţă de anul trecut şi ne menţinem ambiţiile de extindere a reţelei, precum şi de dezvoltare a brandurilor recent achiziţionate”, afirmă Călin Ionescu.

Reprezentanţii companiei subliniază că gestionarea costurilor va continua să fie o prioritate în 2026. Cheltuielile cu alimentele şi materialele sunt estimate să crească odată cu vânzările, însă ponderea lor în total ar urma să rămână stabilă, la aproximativ 31,2%, ceea ce reflectă disciplina financiară a grupului într-un context în care costurile de achiziţie se menţin la niveluri ridicate.

Cheltuielile cu personalul vor fi ajustate în funcţie de evoluţia vânzărilor, urmând dinamica acestora pe parcursul anului.

În ansamblu, cheltuielile de exploatare în restaurante sunt aşteptate să rămână relativ stabile ca pondere în cifra de afaceri, în condiţiile în care compania urmăreşte să menţină un echilibru între expansiune şi eficienţă operaţională.

Pentru 2026, Sphera Franchise Group accelerează investiţiile şi alocă aproximativ 130 de milioane de lei pentru dezvoltare. Planurile de expansiune includ deschiderea a 21 de restaurante noi: 11 în România (dintre care opt unităţi KFC, două Taco Bell şi un Hard Rock Cafe), două în Republica Moldova şi opt în Italia. Pe piaţa italiană, strategia vizează deschiderea a trei restaurante KFC şi cinci unităţi Cioccolatitaliani.

În paralel cu extinderea reţelei, grupul va continua investiţiile în remodelarea restaurantelor existente, precum şi în digitalizare. Compania intenţionează să implementeze pe scară mai largă soluţii moderne de comandă, inclusiv chioşcuri digitale, cu scopul de a îmbunătăţi experienţa clienţilor şi eficienţa operaţională.

Bugetul pentru 2026 a fost aprobat de Consiliul de Administraţie şi urmează să fie supus votului acţionarilor în cadrul Adunării Generale programate pentru 29 aprilie 2026. Documentul are la bază un scenariu de funcţionare în condiţii normale de activitate şi include o rată medie a inflaţiei estimată la aproximativ 6% pentru anul viitor.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România şi deţine companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell pe piaţa locală, precum şi KFC în Republica Moldova şi în anumite regiuni din Italia.

De asemenea, compania administrează brandul Cioccolatitaliani în Italia şi a achiziţionat drepturile de franciză pentru dezvoltarea reţelei Hard Rock Cafe în România şi Republica Moldova. Grupul are peste 175 de restaurante pe cele trei pieţe şi aproximativ 5.000 de angajaţi.

Listată la Bursa de Valori Bucureşti din 2017, sub simbolul SFG, compania este singura din sectorul HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum şi în indicii MSCI Frontier Markets.