Din cuprinsul articolului Pizza Hut în criză în Marea Britanie, în timp ce brandul crește în România

Pizza Hut UK: Yum! Brands preia 64 de restaurante și salvează peste 1.200 de locuri de muncă

Într-un acord de tip „pre-pack administration”, grupul american Yum! Brands, proprietarul global al mărcii Pizza Hut, a convenit să preia 64 de restaurante din Regatul Unit, salvând astfel 1.276 de locuri de muncă.

Directorul general al diviziei internaționale Yum! Brands, Nicolas Burquier, a declarat că achiziția selectivă urmărește să protejeze experiența clienților și să mențină cât mai multe locuri de muncă. El a subliniat că prioritatea imediată este asigurarea continuității operaționale în restaurantele preluate și oferirea de sprijin angajaților pe durata perioadei de tranziție.

Criza Pizza Hut din Marea Britanie survine într-un context dificil pentru industria ospitalității, afectată de creșterea costurilor, inclusiv salarii mai mari și contribuții sociale ridicate. În același timp, consumatorii britanici, afectați de inflație, cheltuiesc tot mai puțin pentru mesele în oraș, punând presiune suplimentară asupra lanțurilor de restaurante.

În contrast, în România, afacerile American Restaurant System, compania care operează brandul Pizza Hut în sistem de master-franciză și este deținută de grupul Sphera Franchise Group, au înregistrat o creștere semnificativă de 82,5% între 2014 și 2023, de la 63,13 milioane lei la 115,21 milioane lei. Totuși, la finalul anului 2023 și în prima parte a anului 2024, Sphera Franchise Group a închis 13 restaurante Pizza Hut.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, operând în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România, KFC în Chișinău, Republica Moldova și în anumite zone din Italia, precum și brandul Cioccolatitaliani în Italia.