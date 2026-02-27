Chimcomplex anunță concedieri masive ca parte a unui plan amplu de restructurare, după ce cifra de afaceri a scăzut în 2025 la 1,063 miliarde lei, cu 29% sub nivelul anterior, iar pierderile nete au ajuns la 179 milioane lei.

Compania a decis aplicarea, începând din aprilie 2026, a scenariului 3 dintre cele șase variante analizate la nivel intern. Măsura presupune oprirea secțiilor energo-intensive și restructurări atât în cadrul grupului, cât și în rândul partenerilor comerciali.

Vor fi disponibilizați cel puțin 1.200 de salariați pe verticală și 5.500 pe orizontală. La Combinatul Chimcomplex Borzești va fi oprită o instalație din totalul de șapte, iar la Râmnicu Vâlcea două din cele unsprezece existente.

Totodată, două dintre cele cinci proiecte de investiții în producție vor fi suspendate, pe fondul unui climat economic considerat impredictibil. Proiectele erau finanțate prin PNRR, iar blocarea lor atrage pierderea unor fonduri nerambursabile estimate la 150 milioane euro pentru România.

În paralel, compania anunță dezvoltarea Diviziei de Trade, care va importa anual produse chimice în valoare de încă 1,2 miliarde euro din state cu politici energetice mai favorabile. Potrivit estimărilor interne, această orientare ar putea majora cu 15% deficitul contului curent al României pe segmentul produselor chimice.

„Vom aplica planul de conservare pentru o parte dintre capacitățile de producție ale grupului pentru că ”în chimie nu există moarte, ci doar lipsă de reacție”. Implementarea pachetului 3 de măsuri are ca obiectiv revenirea Chimcomplex pe profit în cel mult un an. Economia României însă va resimți puternic impactul și va avea nevoie de timp pentru redresare, cu o estimare de minimum patru ani”, a declarat omul de afaceri Ștefan Vuza.

Acesta a criticat lipsa unor măsuri dedicate industriei chimice în pachetul economic adoptat de Guvern la 24 februarie 2026.

„În 24 februarie 2026, Guvernul României a aprobat pachetul de măsuri pentru relansarea economică, care nu conține intervenții semnificative pentru sprijinirea industriei chimice. Din planul Guvernului lipsesc măsuri directe pentru reducerea prețurilor la energie electrică și gaze, precum și scheme de susținere a sectorului energo-intensiv, deși industria chimică rămâne puternic afectată de costurile energiei, cu valori cu până la 300% mai mari decât în Asia (China, India, Coreea etc.), America de Nord, Țările Arabe, Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, celelalte state europene aplică politici ferme pentru susținerea tranziției energetice și pentru protecția industriilor strategice, prin subvenții directe și scheme dedicate competitivității industriale.”, a subliniat Ștefan Vuza.

El a precizat că, în ultimele șase luni, conducerea companiei a participat la șapte întâlniri cu reprezentanți ai Președinției și ai Guvernului, înainte de adoptarea pachetului economic.

„Am prezentat situația industriei chimice din România și am demonstrat, pe bază de documente, că statul greșește când nu sprijină industriile energo-intensive, precum chimia și metalurgia. Am primit răspunsul că programul (de relansare, n.r.) va include măsuri identice cu cele din alte state din Europa. Acum, după publicarea lui, constatăm că aceste măsuri au dispărut și că influencerii din industria energiei au avut un lobby mai bun. Intermediarii rămân principalii câștigători, iar producătorii și populația suportă costurile. Energia va rămâne la niveluri ridicate, cea mai scumpă din Europa, deși România poate asigura prețuri mai mici cu 40%. Bugetul nu ar suferi; dimpotrivă, s-ar întări și ar câștiga prin relansarea economiei reale naționale”, afirmă Vuza.

Chimcomplex anunță concedieri masive într-un context pe care îl descrie drept cel mai dificil din istoria companiei, pe fondul creșterii accelerate a costurilor energetice și al declinului industriei chimice europene.

Potrivit datelor prezentate de companie, rezultatul negativ din 2025 a fost determinat de majorarea cu 30% a prețului gazelor naturale și cu 15% a energiei electrice, peste creșterile deja înregistrate în 2024, când gazele s-au scumpit cu 78%, iar energia electrică cu 37%.

Reprezentanții grupului afirmă că societatea traversează „prin cel mai dificil an din existența sa, dar rezistă presiunilor din piață”.

La finalul anului 2025, Chimcomplex avea active totale de 2.904 milioane lei și capitaluri proprii de 1.856 milioane lei. Investițiile realizate în 2025 pe platformele Onești și Râmnicu Vâlcea s-au ridicat la 58 milioane lei, finanțate din surse proprii.

Compania invocă și datele incluse într-un raport al CEFIC, realizat de Roland Berger, care indică o criză industrială profundă la nivel european. Între 2022 și 2025, rata închiderilor de combinate chimice a crescut de șase ori, depășind 160 de platforme. Capacitatea totală închisă definitiv a trecut de 37 milioane de tone, reprezentând peste 10% din producția Europei.

Industria chimică europeană a pierdut 200.000 de locuri de muncă directe și alte 890.000 indirecte, iar investițiile s-au redus cu peste 84%. Peste 74% dintre companii au raportat EBITDA negativ în 2025, în timp ce Chimcomplex a încheiat anul cu EBITDA pozitiv.

Conducerea companiei solicită adoptarea unor măsuri clare de sprijin pentru industria chimică și avertizează că România trebuie să decidă dacă își menține capacitățile de producție sau acceptă să devină exclusiv piață de consum, inclusiv pentru substanțe esențiale utilizate în tratarea apei potabile.

„Rezultatele financiare preliminare (neauditate) la 31 decembrie 2025 arată că, dincolo de efortul echipei Chimcomplex, România are nevoie de un plan de țară cu măsuri curajoase și coordonate, care să refacă competitivitatea industrială și să asigure locuri de muncă pentru generațiile viitoare: energie competitivă, compensare CO2, protecție antidumping și reindustrializare. Viitorul este al țărilor cu industrie puternică independentă care își consolidează autonomia economică, lucru confirmat și în criza sanitară. Chimcomplex are pregătit un plan de țară, care cuprinde 1.250 de măsuri, și îl poate pune la dispoziția Guvernului, dacă acesta își exprimă interesul”, arată compania.