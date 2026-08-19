Vacanță în Italia? Gesturi banale pe plajă te pot costa mii de euro sau chiar închisoarea

O vacanță pe litoralul Italiei se poate transforma rapid într-o cheltuială uriașă dacă turiștii ignoră regulile locale. Unele gesturi aparent banale pot aduce amenzi de mii de euro sau chiar închisoare.

În Italia, plajele fac parte din domeniul public, cunoscut drept „demanio marittimo”, iar regulile privind utilizarea acestora sunt stabilite prin „Codice della Navigazione”, legislația regională și ordonanțele locale emise de primării și Garda Costieră.

Turiștii care ignoră aceste reguli riscă, în funcție de faptă, amenzi administrative consistente sau chiar pedepse cu închisoarea.

Una dintre cele mai severe interdicții vizează luarea nisipului, scoicilor, pietricelelor sau nămolului de pe plajă. Chiar și preluarea unei cantități mici, de exemplu ca suvenir, este interzisă. În baza articolului 1162 din „Codice della Navigazione”, fapta poate atrage o pedeapsă de la două luni de arest, iar în anumite situații poate fi încadrată drept furt calificat de bunuri aparținând domeniului public.

În acest caz, potrivit articolelor 624-625 din Codul Penal, pedeapsa poate ajunge la 6 luni până la 3 ani de închisoare sau, în cazul „furto aggravato”, la 2 până la 6 ani. Pe lângă pedeapsa penală, amenzile pot varia de la 500 la 3.000 de euro în baza unor legi regionale, cum este cazul Sardiniei, și pot ajunge până la 9.296 de euro conform legislației naționale.

Focurile de tabără și grătarele neautorizate pe plajă sunt, de asemenea, interzise. Aprinderea unei surse de foc pe nisip poate duce la sancțiuni, iar situația devine mult mai gravă dacă focul provoacă un incendiu sau creează un pericol. În cazul infracțiunilor de incendiere prevăzute de articolele 423-425 și 449 din Codul Penal, pedeapsa poate fi de la 1 la 5 ani de închisoare.

Dacă flăcările se extind la vegetația sau pădurea de pe coastă, pedeapsa poate ajunge la 4 până la 10 ani. Chiar și atunci când nu se produce un incendiu, aprinderea unui foc neautorizat poate fi sancționată administrativ cu amenzi de la 500 de euro în sus.

Și încercarea de a „rezerva” un loc pe plaja liberă poate avea consecințe. Lăsarea peste noapte sau în primele ore ale dimineții a umbrelei, șezlongului ori prosopului pentru a păstra un anumit loc poate fi considerată ocupare abuzivă a domeniului public.

Articolul 1161 din „Codice della Navigazione” prevede, în astfel de cazuri, posibilitatea unei pedepse cu arest de până la 6 luni. Autoritățile pot confisca echipamentul de plajă, iar amenda administrativă poate fi cuprinsă între 100 și 1.032 de euro.

Nici muzica dată la volum ridicat nu este lipsită de riscuri. Utilizarea boxelor portabile la un nivel care îi deranjează pe ceilalți sau producerea de zgomote puternice, în special în intervalele de odihnă, precum 13:00-16:00 și pe timpul nopții, poate intra sub incidența articolului 659 din Codul Penal. Dacă zgomotul afectează un număr nedeterminat de persoane, fapta poate fi sancționată cu arest de până la 3 luni și cu o amendă penală de până la 309 euro. În funcție de regulile locale, pot fi aplicate și amenzi contravenționale cuprinse între 100 și 500 de euro.

O altă regulă importantă privește zona de aproximativ 5 metri de la linia apei, cunoscută drept „battigia”. Această fâșie este rezervată trecerii persoanelor și intervențiilor de urgență, astfel că amplasarea umbrelei, prosopului sau scaunului în această zonă poate fi sancționată cu 100 până la 1.032 de euro.

Turiștii trebuie să fie atenți și atunci când cumpără produse sau servicii direct de pe plajă. Cumpărarea de produse contrafăcute, precum ochelari sau genți, de la vânzători neautorizați, precum și acceptarea unor servicii de masaj oferite ilegal pe plajă, poate aduce cumpărătorului sau clientului amenzi cuprinse între 100 și 7.000 de euro.

În unele localități italiene există și reguli privind ținuta în spațiul public. Plimbarea pe străzile orașului în bikini sau în șort de baie fără tricou, inclusiv desculț, poate fi sancționată prin așa-numitele „ordinanze anti-decaro”. Astfel de reguli sunt aplicate în localități precum Sorrento, Tropea sau Veneția, iar amenzile pot varia între 25 și 500 de euro.

Fumatul este interzis pe anumite plaje sau în anumite zone de coastă, inclusiv în stațiuni precum Bibione și Rimini și în unele zone din Sardinia, Capri și Ancona. Persoanele care fumează pe nisip sau în apropierea șezlongurilor, acolo unde există interdicție, riscă amenzi de la 50 la 260 de euro, iar în unele zone sancțiunea poate ajunge la 500 de euro.

Regulile privind protecția mediului se referă și la plasticul de unică folosință. Pe plajele desemnate „Plastic-Free”, utilizarea pungilor, caserolelor și a altor recipiente din plastic nedegradabil este interzisă. Persoanele fizice pot primi amenzi de la 30 la 300 de euro, în timp ce pentru firme și magazine sancțiunile pot ajunge la 1.000-3.000 de euro.

Proprietarii de animale trebuie, la rândul lor, să verifice regulile fiecărei plaje înainte de a merge acolo cu câinele. Accesul animalelor pe plajele libere care nu sunt marcate drept „Dog-Friendly” sau în afara orelor în care accesul este permis poate fi sancționat cu amenzi între 100 și 1.000 de euro.

Nerespectarea avertismentelor privind siguranța în apă poate fi, de asemenea, sancționată. Intrarea în mare atunci când este arborat steagul roșu sau accesul în zone în care există riscul prăbușirii stâncilor, precum în zona Sirolo, poate atrage amenzi cuprinse între 100 și 1.000 de euro.