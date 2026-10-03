Grila de start din Bahrain ascunde o surpriză: de unde pleacă Verstappen și Hamilton

Grila de start pentru Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care se desfăşoară în mod excepţional în Malaezia, este prezentată de AFP. Max Verstappen, reprezentantul echipei Red Bull, va porni din prima poziţie, în timp ce Lewis Hamilton, pilotul Ferrari, se află pe locul al doilea.

Max Verstappen (Red Bull), de patru ori campion mondial, va pleca din pole position duminică în Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care se desfășoară în mod excepțional în Malaezia, olandezul stabilind cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, informează AFP.

Prima linie este completată de Max Verstappen (Olanda/Red Bull) şi Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari). Cei doi vor ocupa primele două poziţii ale grilei de start.

Pe linia a doua se află Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) şi Charles Leclerc (Monaco/Ferrari). Antonelli şi Leclerc vor pleca, astfel, de pe poziţiile a treia şi a patra.

Linia a treia îi are pe Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) şi Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes). Cei doi piloţi McLaren vor ocupa poziţiile cinci şi şase.

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) şi Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) formează linia a patra. Hadjar este penalizat cu cinci locuri pe grila de start.

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) va pleca de pe poziţia a noua, iar Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) va ocupa locul al zecelea. Cei doi alcătuiesc linia a cincea.

Pe linia a şasea se află Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) şi Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda). Lawson va porni de pe poziţia a 11-a, iar Alonso de pe locul al 12-lea.

Linia a şaptea este formată din Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) şi Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda). Sainz va ocupa poziţia a 13-a, în timp ce Stroll se află pe locul al 14-lea.

Nico Hulkenberg (Germania/Audi) şi Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) sunt piloţii de pe linia a opta. Hulkenberg va pleca de pe locul al 15-lea, iar Bearman de pe poziţia a 16-a.

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) şi Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) alcătuiesc linia a noua a grilei. Ocon ocupă poziţia a 17-a, iar Albon va porni de pe locul al 18-lea.

Pe linia a zecea se află Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) şi Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari). Bottas va lua startul de pe poziţia a 19-a, iar Perez de pe locul al 20-lea.

Ultima linie a grilei este formată din Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) şi Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull). Colapinto va ocupa poziţia a 21-a, în timp ce Lindblad se află pe locul al 22-lea.

Astfel, grila Marelui Premiu de Formula 1 al Bahrainului, desfăşurat în mod excepţional în Malaezia, îi are pe Max Verstappen şi Lewis Hamilton pe prima linie, în timp ce Franco Colapinto şi Arvid Lindblad ocupă ultima linie.