Acțiunile Ferrari au scăzut după lansarea primului model electric, Luce. Câtă încredere mai au investitorii în „Căluțul Cabrat”? Analiză XTB

Lansarea modelului Luce, primul Ferrari 100% electric, a stârnit scepticism la bursă, dar analiștii XTB rămân optimiști pe termen lung. Deși segmentul EV de lux este volatil și marcat de riscuri comerciale, prețul ultra-premium de 550.000 de euro și cele peste 60 de brevete tehnologice confirmă reziliența financiară a brandului, susținută de rezultate solide în primul trimestru din 2026.

După ce acțiunile Ferrari au înregistrat o scădere ca reacție la lansarea modelului Luce, primul model 100% electric al companiei, au apărut semne de întrebare privind capacitatea brandului de a-și atinge obiectivele de vânzări, având în vedere că nu are încă un istoric pe acest segment.

Totuși, există un ușor optimism pe termen lung, având în vedere reputația solidă pe care compania și-a construit-o, inclusiv din perspectiva performanței financiare, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale.

În primul trimestru din 2026, compania a înregistrat venituri de 1,85 miliarde de euro și un EBITDA (indicator al profitabilității operaționale) de 722 milioane de euro, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Marja EBITDA s-a situat la un nivel solid, de 39,1%, peste estimările Wall Street.

Noul model Luce reprezintă în continuare o oportunitate de creștere a veniturilor prin prisma poziționării ultra-premium. Cu un preț de pornire estimat la aproximativ 550.000 de euro, fiecare unitate generează venituri de aproximativ 3 până la 5 ori mai mari decât un model Ferrari standard.

În condițiile unei producții globale limitate, chiar și câteva sute de unități pe an ar putea avea un impact semnificativ asupra prețului mediu de vânzare și asupra veniturilor generate de personalizările realizate prin programul Ferrari Tailor Made.

Impactul modelului Luce asupra companiei depășește însă valoarea de listă a automobilului. Din punct de vedere tehnologic, Ferrari a înregistrat peste 60 de brevete legate de arhitectura și tehnologia motorului utilizat pentru Luce.

Această investiție în proprietate intelectuală ar putea genera venituri din licențiere pe termen lung și servește, de asemenea, drept barieră de intrare pentru concurenți în segmentul mașinilor sport electrice ultra-premium.

Totuși, marea întrebare rămâne dacă Luce poate avea un impact suficient de vizibil asupra veniturilor companiei în rezultatele financiare din trimestrele următoare?

În ciuda potențialului de vânzări pe care noul model 100% electric îl poate genera în viitor, există o serie de riscuri care trebuie luate în calcul:

tarifele vamale de 25% impuse de SUA pentru mașinile europene;

volatilitatea cursului valutar, care a afectat deja creșterea în primul trimestru;

cererea redusă pentru mașini sport electrice de lux (competitorul Lamborghini renunțând deja planurile privind lansarea unor vehicule electrice până în 2030).

Ferrari este cunoscută atât pentru mașinile sale de înaltă calitate, cât și pentru performanța financiară care a câștigat încrederea investitorilor. Printre brandurile auto, General Motors este singura companie care a reușit, într-o anumită măsură, să mențină un trend relativ constant de creștere a veniturilor, însă nu generează același interes din partea investitorilor, subliniază analiștii XTB.

Ferrari are o datorie netă de doar 1,30 miliarde de dolari, ceea ce îi oferă o reziliență ridicată chiar și în cazul unei creșteri a ratelor dobânzilor (risc amplificat de evoluția prețurilor la energie și de presiunile inflaționiste).

Dacă comparăm Ferrari cu ceilalți producători auto din segmentul high-end, din nou, observăm că nu există concurență. Datorită solidității afacerii sale, Ferrari a avut întotdeauna multipli bursieri ridicați, cu o medie de aproximativ 45x în ultimii 5 ani. În prezent, acțiunile se tranzacționează la aproximativ 32x, în timp ce profitul pe acțiune diluat (EPS diluat) a crescut cu 15,6% în ultimul deceniu.

În ansamblu, lansarea noului model 100% electric poate aduce, într-adevăr, beneficii rezultatelor financiare ale companiei, deoarece marjele financiare rămân foarte atractive.

Cu toate acestea, există riscuri asociate intrării pe această piață electrică, un segment în care brandul nu are încă un istoric, ceea ce ar putea afecta obiectivele de vânzări planificate, arată analiștii XTB. Însă, chiar și odată cu anunțarea modelului în februarie, evaluarea companiei și multiplii rămân ridicați, arătând că investitorii au încredere în acest nou scenariu.