„Puneți-vă centura de siguranță!” Avertismentul lui Radu Georgescu: Dobânzile plătite de România cresc masiv și depășesc bugetul Educației

Economia globală traversează o perioadă de tensiuni în creștere, marcată de dobânzi ridicate, volatilitate pe piețele obligațiunilor și presiuni inflaționiste. Analizele economice indică costuri tot mai mari ale datoriei publice, inclusiv în România, și riscuri generate de șocurile energetice internaționale din acest an. În acest context, experții avertizează asupra unei posibile încetiniri economice și a unor turbulențe financiare semnificative în următorii ani.

Radu Georgescu, expert contabil, a transmis într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook că economia globală traversează o perioadă de tensiuni accentuate, în special în zona pieței obligațiunilor. Potrivit interpretării sale, pe planeta Pământ se manifestă un climat financiar tot mai instabil, în care dobânzile cresc simultan în marile economii, iar investitorii reacționează la riscurile tot mai mari.

Acesta a subliniat că piața globală a obligațiunilor, estimată la aproximativ 150 de trilioane de dolari, depășește ca dimensiune cumulată toate piețele de acțiuni din lume, precum și valoarea aurului și a criptomonedelor la un loc. În viziunea sa, acest dezechilibru amplifică vulnerabilitatea sistemului financiar internațional, mai ales într-un context în care costul finanțării datoriilor publice este în creștere în aproape toate marile economii.

În analiza sa, Radu Georgescu a făcut referire și la situația principalelor economii dezvoltate, arătând că Statele Unite plătesc o dobândă de aproximativ 4,5% pentru obligațiunile pe 10 ani, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.

În mod similar, Marea Britanie ajunge la circa 4,8%, Germania la 3%, iar Japonia la 2,7%, toate aceste niveluri fiind, de asemenea, maxime ale ultimului deceniu și jumătate. În opinia sa, aceste evoluții indică o schimbare de paradigmă în costul banilor la nivel global.

De asemenea, el a afirmat că anumite state și actori instituționali, precum China și Japonia, au început să reducă expunerea pe obligațiunile emise de Statele Unite, ceea ce ar putea contribui la presiuni suplimentare asupra piețelor financiare.

În același timp, a susținut că Rezerva Federală a SUA ar putea fi nevoită să adopte măsuri de protecție prin menținerea sau creșterea dobânzii de politică monetară, pentru a stabiliza inflația și fluxurile de capital.

În ceea ce privește România, analiza lui Radu Georgescu a evidențiat faptul că statul român a plătit în primele patru luni ale anului 2026 dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 16% față de aceeași perioadă din anul precedent. El a interpretat această evoluție ca pe un semnal de presiune crescândă asupra bugetului public.

Totodată, expertul a afirmat că, în scenariul actual, cheltuielile cu dobânzile ar putea ajunge să depășească întregul buget alocat educației, ceea ce ar reflecta o dezechilibrare semnificativă a priorităților fiscale.

În opinia sa, România se confruntă cu o situație complicată din perspectiva costului real al împrumuturilor, fiind descrisă ca având una dintre cele mai mari dobânzi reale negative la nivel global, adică o diferență nefavorabilă între rata inflației și dobânda de politică monetară.

Analiza lui Radu Georgescu mai arată că politica monetară a Băncii Naționale a României se află într-o poziție dificilă. Dacă dobânda de referință ar fi majorată, economia ar putea intra într-o fază de încetinire mai accentuată, în timp ce o eventuală reducere a dobânzii ar putea alimenta presiunile inflaționiste.

„Pe planeta Pamant se intampla lucruri Piata de obligatiuni fierbe Dobanzile cresc pe planeta Pamant Piata totala de obligatiuni ( 150 trilioane $) este mai mare decat toate bursele din lume, aurul si criptomonedele luate cumulat Ieri Ministerul de finante a spus ca Romania a platit in primele 4 luni din 2026 dobanzi in valoare 23,6 miliarde lei O crestere cu 16% fata de 2025 Anul acesta sumele platite pe dobanzi vor depasi tot bugetul alocat educatiei US plateste o dobanda anuala de 4,5% pentru obligatiunile pe 10 ani Este cea mai mare dobanda din ultimii 15 ani UK plateste o dobanda de 4,8% pentru obligatiunile pe 10 ani Este cea mai mare dobanda din ultimii 15 ani Germania plateste o dobanda de 3% pentru obligatiunile pe 10 ani Este cea mai mare dobanda din ultimii 15 ani Japonia plateste o dobanda de 2,7% pentru obligatiunile pe 10 ani Este cea mai mare dobanda din ultimii 15 ani China vinde obligatiunile emise de US Japonia vinde obligatiunile emise de US Pe planeta Pamant va veni un nou val de inflatie FED ( Banca Centrala din US) vrea sa deschida parasuta de protectie si sa creasca dobanda de referinta In acest peisaj, Romania este pe nicaieri Romania are de departe cea mai mare dobanda real negativa de pe planeta Pamant ( diferenta dintre inflatie si dobanda de referinta) Daca BNR creste dobanda de referinta, economia va scadea si mai mult Daca BNR scade dobanda de referinta, inflatia va creste si mai mult Pe romaneste „Pune-ti centura de siguranta, vor urma turbulente financiare importante””, scrie Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Comisia Europeană a prezentat și un scenariu macroeconomic european care evaluează impactul unei crize prelungite în Orientul Mijlociu asupra economiei Uniunii Europene. Conform evaluării, un astfel de scenariu ar presupune perturbări semnificative pe piețele energetice, inclusiv restricții prelungite asupra transportului prin Strâmtoarea Ormuz până la finalul anului 2026.

În aceste condiții, prețul petrolului ar putea atinge niveluri de până la 180 de dolari pe baril, iar gazul natural ar putea ajunge la aproximativ 80 de euro pe megawatt-oră, semnificativ peste scenariul de bază.

Ulterior, prețurile ar urma să scadă gradual în 2027, pe măsură ce producția globală se stabilizează și capacitățile alternative de aprovizionare devin operaționale.

Analiza arată că un astfel de șoc energetic ar avea efecte directe asupra economiei europene, reducând creșterea PIB-ului și amplificând inflația.

În 2026, creșterea economică ar putea fi cu 0,4 puncte procentuale mai mică decât estimările inițiale, iar în 2027 diferența ar putea ajunge la 0,7 puncte procentuale. În același timp, inflația ar urma să crească semnificativ, cu până la 1,1 puncte procentuale peste scenariul de bază în 2027.

Potrivit modelului macroeconomic utilizat de Comisia Europeană, aceste efecte sunt generate în principal de creșterea costurilor cu energia, care se transmit în prețurile finale suportate de consumatori și companii. În plus, incertitudinea economică și condițiile financiare mai restrictive ar contribui la reducerea consumului și investițiilor, amplificând încetinirea economică.

În ansamblu, analiza sugerează că economia globală și cea europeană se află într-o perioadă de vulnerabilitate crescută, în care dobânzile ridicate, tensiunile geopolitice și șocurile energetice pot interacționa, generând presiuni simultane asupra inflației, creșterii economice și stabilității fiscale.