Contractul de consultanță strategică cu SUA. Documentul ce prevede plata a jumătate de milion de dolari lunar, înregistrat la DOJ

Administrația Prezidențială a României a înregistrat pe 28 mai, la Departamentul american al Justiției (DOJ – Department of Justice), un contract de consultanță strategică semnat cu firma americană Eversheds Sutherland, în valoare de până la 565.000 de dolari pe lună, pentru consolidarea securității naționale și întărirea relațiilor politice, economice și de apărare dintre România și SUA.

Potrivit documentului depus de companie, Eversheds Sutherland (US) LLP va oferi consultanță și reprezentare Administrației Prezidențiale în demersurile privind consolidarea securității naționale a României și întărirea parteneriatului strategic dintre România și SUA.

Firma precizează că activitățile desfășurate pot include consultanță strategică, planificare tactică, asistență în relațiile guvernamentale, precum și pregătirea de materiale informative și documente de briefing.

Totodată, compania poate comunica și interacționa cu Guvernul SUA, Congresul SUA, administrațiile statelor americane, instituții academice, think tank-uri și alți actori relevanți în legătură cu teme precum comerțul, investițiile străine directe, securitatea, apărarea, securitatea energetică, cooperarea economică și diplomatică, precum și alte domenii de interes comun care contribuie la consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Activitățile vor include pregătirea și distribuirea de materiale informative, la care pot participa persoane fizice sau organizații, inclusiv firme de relații publice și agenții de publicitate.

Serviciile prevăzute în contract vor fi prestate de Mark D. Herlach, Theodore H. Cominos Jr. și Jason J. Miller. În documentele depuse la Departamentul Justiției se menționează și faptul că Jason J. Miller a acordat un interviu postului de televiziune Antena 3 pe teme de interes strategic pentru SUA și România. De asemenea, este amintit faptul că Administrația Prezidențială a României a emis un comunicat referitor la semnarea contractului cu compania.

Documentul este semnat de Andreea Mihaela Miu, consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale, care coordonează activitatea Secretariatului General al instituției și are calitatea de ordonator principal de credite.

Administrația Prezidențială a anunțat, luni, 25 mai 2026, că aprofundarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii reprezintă un obiectiv de interes național, susținut la nivel instituțional și prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din țară. Potrivit comunicatului, această direcție răspunde și așteptărilor majorității cetățenilor români. Instituția subliniază că dezvoltarea unor proiecte bilaterale concrete în domenii precum apărarea, securitatea, energia și tehnologiile avansate contribuie la consolidarea României, atât în beneficiul cetățenilor săi, cât și al aliaților și partenerilor strategici.

În acest context, Administrația Prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Obiectivele urmărite prin acest acord includ creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact major, integrarea în structuri internaționale importante, facilitarea liberei circulații a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, precum și alte proiecte considerate strategice pentru România. Instituția precizează că serviciile au fost contractate în baza unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și că demersul respectă atribuțiile constituționale ale Președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale.

Contractul a fost semnat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, o companie globală prezentă inclusiv în România, care are experiență în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Potrivit Administrației Prezidențiale, prestigiul și experiența companiei îi oferă acces direct la mediile politice și administrative relevante din Washington. Totodată, instituția arată că acest tip de servicii reprezintă o practică obișnuită în relația cu administrația americană și este utilizat și de alte state aliate pentru facilitarea dialogului instituțional și promovarea intereselor naționale în raport cu Administrația și Congresul SUA. Inițiativa este prezentată ca un demers complementar acțiunilor oficiale desfășurate de Președintele României, Guvern, Parlament și celelalte instituții relevante ale statului.

Conform comunicatului, obiectivul general al contractului este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA și creșterea capacității statului român de a-și proteja eficient interesele într-un context internațional considerat impredictibil. Contractul are o durată inițială de șase luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, suma urmând să fie acordată în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

„Administrația Prezidențială își reafirmă angajamentul pentru transparență instituțională, utilizarea responsabilă a fondurilor publice și consolidarea aportului țării noastre la unitatea euroatlantică, unul din fundamentele politicii externe și de securitate a României”, scrie în comunicatul de presă.

Eversheds Sutherland este una dintre cele mai mari și influente firme multinaționale de avocatură și consultanță din lume, fiind clasată constant în primele 50 de companii de profil la nivel global. Firma a fost creată în februarie 2017, în urma fuziunii dintre compania britanică Eversheds LLP și firma americană Sutherland Asbill & Brennan LLP.

Rețeaua internațională a companiei include 74 de birouri în 35 de țări din Europa, Statele Unite, Asia, Africa și Orientul Mijlociu. Eversheds Sutherland oferă servicii juridice complete, acoperind domenii precum drept corporativ și fuziuni și achiziții, litigii, energie, proprietate intelectuală, tehnologie, securitate cibernetică și consultanță guvernamentală. Printre clienții săi se numără unele dintre cele mai mari corporații multinaționale și instituții publice din lume.