Administrația Prezidențială afirmă că dezvoltarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii reprezintă un obiectiv asumat la nivel instituțional și susținut politic de forțele democratice pro-occidentale din România. Instituția subliniază că această direcție răspunde inclusiv unei așteptări majore din partea cetățenilor români.

Potrivit comunicatului oficial, colaborarea cu SUA este considerată esențială pentru consolidarea securității și a poziției României în contextul internațional actual. Administrația Prezidențială arată că proiectele bilaterale dezvoltate împreună cu partea americană vizează domenii strategice precum apărarea, securitatea, energia și tehnologiile de vârf.

„Aprofundarea relației strategice cu Statele Unite ale Americii, în toate domeniile, este un obiectiv de interes național, asumat la nivel instituțional și susținut prin consens politic de forțele democratice pro-occidentale din România”, a transmis Administrația Prezidențială.

În același comunicat, instituția prezidențială precizează că aceste proiecte bilaterale contribuie la consolidarea poziției României atât în raport cu aliații și partenerii săi, cât și în beneficiul direct al cetățenilor români.

Administrația Prezidențială a anunțat că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență instituțională pentru relația cu administrația americană și Congresul SUA. Instituția precizează că serviciile contractate urmăresc atingerea unor obiective considerate strategice pentru statul român.

Printre obiectivele menționate se numără creșterea capacității de apărare și descurajare, atragerea investițiilor cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor români, precum și combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale.

Administrația Prezidențială susține că semnarea contractului a avut la bază „un acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale” și că demersul respectă atribuțiile constituționale ale președintelui în domeniul politicii externe și al securității naționale.

„Contractul vizează atingerea unor obiective de importanță strategică pentru România: creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale, și altele”, a precizat Administrația Prezidențială.

Instituția mai arată că acest tip de colaborare reprezintă o practică utilizată și de alte state aliate pentru facilitarea dialogului cu administrația americană și pentru susținerea intereselor naționale în relația cu Washingtonul.

Potrivit informațiilor comunicate oficial, contractul a fost încheiat cu firma Eversheds Sutherland (US) LLP, companie internațională prezentă inclusiv în România și specializată în relații guvernamentale și consultanță strategică.

Administrația Prezidențială susține că experiența și prestigiul companiei îi oferă acces la mediile politice și administrative relevante din Washington, ceea ce ar putea facilita promovarea intereselor României în relația cu instituțiile americane.

Instituția prezidențială afirmă că inițiativa completează demersurile oficiale realizate de Președintele României, Guvern, Parlament și alte instituții relevante ale statului român în cadrul parteneriatului strategic cu SUA.

„Prestigiul câștigat îi conferă companiei Eversheds Sutherland acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington”, a transmis Administrația Prezidențială.

De asemenea, instituția precizează că obiectivul general al contractului este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României și consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii într-un context internațional considerat impredictibil.

Administrația Prezidențială a precizat că acordul semnat cu firma americană are o durată inițială de șase luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari lunar, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate.

Instituția afirmă că menține angajamentul privind transparența instituțională și utilizarea responsabilă a fondurilor publice, în contextul în care contractul presupune costuri semnificative suportate de statul român.

„Contractul are o durată inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de 565.000 USD/lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate”, a transmis Administrația Prezidențială.

În finalul comunicatului, instituția reafirmă că obiectivul principal rămâne consolidarea contribuției României la unitatea euroatlantică și întărirea relațiilor strategice cu partenerii occidentali.

