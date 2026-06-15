O concluzie care ridică semne de întrebare: Europa și SUA, pe drumuri diferite în energie

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a vorbit la deschiderea Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026) despre experiența acumulată în urma unei recente deplasări oficiale la Washington. Acesta a participat la mai multe reuniuni de nivel înalt dedicate sectorului energetic, inclusiv discuții cu reprezentanți ai noii structuri americane cunoscute sub denumirea de „Dominanța energetică”.

Discursul susținut la evenimentul organizat la Neptun de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei a fost diferit față de intervențiile sale obișnuite. George Niculescu a ales să nu prezinte activitatea instituției pe care o conduce și a preferat să vorbească despre ceea ce a numit o „ruptură ideologică” între Statele Unite și Europa în domeniul energiei.

„Astăzi nu vreau să vorbesc despre megawați, despre o moleculă de gaze naturale, despre autorizații de înființare, ATR-uri sau alte lucruri pe care în mod tradițional le abordez la fiecare eveniment la care particip. Nu o să vă spun nici măcar ce treabă nemaipomenită face Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, pentru că știți cu toții deja lucrul acesta și nu mai trebuie să-l repet. O să vă fac, în schimb, o mărturisire: o să vă spun că m-am întors vineri de la Washington, unde am avut ocazia să particip la una dintre cele mai importante conferințe cu temă principală energia. Iar concluzia acestei întâlniri, după ce am stat de vorbă atât cu reprezentanți ai actualei administrații, precum și cu foști reprezentanți din fosta administrație Biden, că cele două continente, ruptura ideologică dintre cele două continente este una foarte mare. Practic, niciodată ideologic, în domeniul energiei, lucrurile nu au fost tratate mai diferit decât se întâmplă în momentul de față”, a explicat George Niculescu.

Potrivit lui George Niculescu, diferențele dintre cele două spații sunt evidente în prioritățile asumate. Dacă în Statele Unite accentul este pus pe petrol și gaze naturale, la nivel european discursul este concentrat pe tranziția energetică, decarbonizare, surse regenerabile și electrificare.

Oficialul a remarcat și apariția unui nou actor instituțional în arhitectura guvernamentală americană. Acesta a explicat că, pe lângă Departamentul pentru Energie, Departamentul de Stat și structurile de consiliere prezidențială pe energie, administrația Donald Trump a introdus și Consiliul Național pentru Dominanță Energetică.

„Am mai observat un lucru: dacă, înainte, omologi de discuție în dialogul cu partenerul strategic aveam Departamentul pentru Energie, pe de o parte, aveam birouri pentru energie și resurse minerale și minerale critice din Departamentul de Stat, aveam ocazia să stăm de vorbă cu consilierii președintelui de la Casa Albă pe energie și cu reglementatorul federal, acum, în administrația Trump a mai apărut un actor, o instituție în această arhitectură guvernamentală de la Washington, și anume «Energy Dominance» (National Energy Dominance Council – n.r.) – Dominanța energetică. Numai numele „Dominance” ne dă așa, o previzualizare, despre cam care sunt planurile Statelor Unite ale Americii în domeniul energetic. Nu degeaba se numește această nouă structură Energy Dominance”, a punctat Niculescu.

În intervenția sa, președintele ANRE a făcut și un exercițiu ipotetic privind posibilitatea apariției unei instituții similare în România, dedicată promovării intereselor energetice naționale. Acesta a apreciat că o asemenea propunere ar genera rapid reacții critice în spațiul public și a sugerat că dezbaterea s-ar concentra pe costurile unei noi structuri administrative.

„Cred că știm cu toții ce s-ar întâmpla imediat după ce am verbaliza această idee: «Se creează încă o sinecură, șmecherii din energie își mai fac ceva salarii de nababi» și așa mai departe, deci lăsăm la o parte propunerile acestea și rămâne cu instituțiile pe care le avem deja”, a mai declarat șeful ANRE.

De asemenea, George Niculescu a amintit și transformările prin care a trecut Ministerul Energiei de-a lungul timpului, precum și discuțiile apărute la finalul anului 2024 referitoare la posibile reorganizări instituționale care ar fi putut implica ANRE, Consiliul Concurenței, ANCOM sau ASF. Acesta a catalogat asemenea variante drept experimente pentru care nu există timp.

Revenind la diferențele dintre abordările europene și cele americane, președintele ANRE a susținut că România oferă un exemplu de compatibilitate între cele două direcții. Potrivit acestuia, dezvoltarea accelerată a capacităților regenerabile are loc simultan cu extinderea infrastructurii de gaze naturale. De asemenea, investițiile în baterii de stocare sunt însoțite de proiecte de exploatare a gazelor din Marea Neagră.

„Revenind la diferența ideologică dintre Statele Unite ale Americii și Europa, vă spun că România a reușit performanța să demonstreze că cele două filosofii nu se exclud. Adică, pe de o parte, în România se instalează foarte mult regenerabil, dar se autorizează la înființare noi rețele de distribuție de gaze naturale, în România se investește masiv în baterii de stocare, dar în același timp se formează după gaz în Marea Neagră, la foarte scurtă distanță de acest loc, România este prima țară care are o lege dedicată activității offshore wind dar în același timp construiește cea mai mare centrală gas-to-power (centrală electrică pe gaz în ciclu combinat – n.r). Deci suntem exemplu că cele două abordări, cele două filosofii energetice se pot uni. Și putem să fim exemplul acesta pentru toate țările din din regiune, nu doar să o ținem doar pentru noi”

În partea finală a discursului, George Niculescu a făcut referire la viteza de implementare a proiectelor energetice și la diferențele observate între investitorii privați și companiile de stat.

Acesta a arătat că dezvoltatorii privați care solicită autorizarea unor parcuri fotovoltaice de dimensiuni medii reușesc să ajungă la etapa de licențiere într-un interval de aproximativ 12 până la 18 luni. În schimb, există companii de stat care, deși beneficiază de finanțare și au proiectele incluse în planurile bugetare, întâmpină dificultăți în instalarea unor capacități reduse chiar și după câțiva ani.