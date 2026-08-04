Marile rețele comerciale din România reduc consumul de energie. AMRCR anunță măsuri voluntare aplicate în magazine și spațiile administrative
SURSA FOTO: Dreamstime - Energie electrică
Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) a anunțat că membrii organizației implementează o serie de măsuri voluntare de optimizare a activității în contextul stării de alertă energetică, cu scopul de a reduce consumul de energie și presiunea asupra sistemului energetic național.
Marile rețele comerciale din România reduc consumul de energie
Potrivit comunicatului transmis de AMRCR, măsurile au fost puse în practică în urma declarării stării de alertă și vizează modul de desfășurare a activităților comerciale în cadrul marilor rețele comerciale.
Printre măsurile implementate se numără utilizarea predominantă a iluminatului LED și a iluminatului dimabil sau reglabil ca intensitate, în funcție de nivelul de lumină naturală. De asemenea, sunt folosiți senzori de temperatură pentru gestionarea eficientă a sistemelor de climatizare.
„Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au pus în practică o serie de măsuri în contextual declarării starii de alertă, în ceea ce privește derularea acțiunilor comerciale. Printre acestea se numără:
predominanța iluminatului LED și iluminat dimabil / reglabil ca intensitate în funcție de nivelul de lumină naturală;
senzori de temperatura pentru gestionarea eficienta a sistemelor de climatizare;
montarea ușilor la toate vitrinele si instalatiile de frig alimentar;
instalarea senzorilor de prezență în toate spațiile adiminstrative și back-office;
utilizarea panourilor fotovoltaice pentru autoconsum;
limitarea consumului de aer condiționat;
oprirea iluminatului publicitar pe durata nopții;”, informează Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR).
AMRCR precizează că membrii au luat mai multe măsuri pentru reducerea consumului
AMRCR a precizat că membrii săi au montat uși la toate vitrinele și instalațiile de frig alimentar, precum și senzori de prezență în toate spațiile administrative și în zonele de back-office. Totodată, rețelele comerciale utilizează panouri fotovoltaice pentru autoconsum.
Alte măsuri aplicate includ limitarea consumului de aer condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe durata nopții.
Asociația Marilor Rețele Comerciale din România a transmis că membrii săi sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, organizația urmărește să contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului energetic național, menținând în același timp continuitatea fluxului comercial și asigurând condiții de siguranță și confort pentru consumatori.
„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, a conchis AMRCR.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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