ELCEN repornește CET Grozăvești pentru a sprijini sistemul energetic. Centrala adaugă 30 MW în rețeaua națională

Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat reluarea producției de energie electrică la CET Grozăvești, în contextul stării de alertă energetică declarate la nivel național. Compania susține că aportul de aproximativ 30 MW contribuie la menținerea stabilității Sistemului Energetic Național și la alimentarea Capitalei cu apă caldă.

ELCEN a informat că, începând de luni, CET Grozăvești produce din nou energie electrică, după punerea în funcțiune a grupului de cogenerare.

Compania precizează că centrala aduce în Sistemul Energetic Național aproximativ 30 MW, într-o perioadă în care autoritățile au instituit stare de alertă energetică din cauza reducerii producției de energie.

Până acum, CET Grozăvești funcționa doar pentru producerea energiei termice, preparând apa caldă menajeră prin intermediul unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), într-o schemă adaptată sezonului cald și consumului redus de energie termică.

Reprezentanții companiei afirmă că energia produsă în cogenerare de înaltă eficiență are un rol important în menținerea echilibrului rețelei electrice.

Potrivit ELCEN, intrarea în funcțiune a capacităților dispecerizabile contribuie la creșterea siguranței Sistemului Energetic Național, iar producția în cogenerare oferă predictibilitate și flexibilitate în perioadele în care există riscul apariției dezechilibrelor.

Pe lângă producția de energie electrică, CET Grozăvești continuă să furnizeze și energie termică pentru București.

În prezent, centrala livrează aproximativ 40 Gcal pentru prepararea apei calde menajere.

În același timp, CET București Sud funcționează cu un Cazan de Apă Fierbinte și produce aproximativ 60 Gcal.

Potrivit ELCEN, cele două centrale livrează împreună aproximativ 100 Gcal în sistemul de termoficare, cantitate care acoperă integral necesarul actual al Capitalei în această perioadă, caracterizată de un consum redus.

Compania anunță că desfășoară în paralel pregătirile tehnice și operaționale pentru repornirea CET Progresu până la jumătatea lunii august.

Potrivit ELCEN, această măsură va aduce un plus de flexibilitate atât pentru alimentarea Municipiului București cu energie termică, cât și pentru sprijinirea Sistemului Energetic Național.

Conducerea companiei a transmis că instituirea stării de alertă energetică evidențiază importanța fiecărui megawatt disponibil în sistem.

„Instituirea stării de alertă energetică la nivel național ne pune în fața unui moment extrem de delicat, în care fiecare megawatt introdus în Sistemul Energetic Național contează enorm pentru evitarea dezechilibrelor. Decizia ELCEN de a porni CET Grozăvești demonstrează din nou rolul strategic pe care centralele noastre de cogenerare îl au: nu doar furnizarea apei calde pentru bucureșteni, ci și consolidarea securității energetice la nivel național. Funcționăm adaptat cererii actuale și suntem pregătiți să răspundem prompt solicitărilor Dispecerului Energetic Național”, a transmis conducerea ELCEN.

ELCEN precizează că menține legătura permanentă cu Dispecerul Energetic Național, Ministerul Energiei și operatorul rețelei de distribuție a energiei termice, pentru adaptarea producției în funcție de evoluția consumului și de necesitățile sistemului.

Compania subliniază că actualul context confirmă necesitatea modernizării capacităților de producere a energiei și anunță că implementează investiții de peste 5 miliarde de lei în noi unități de cogenerare de înaltă eficiență, proiecte care au ca obiectiv consolidarea securității energetice a Capitalei și creșterea rezilienței Sistemului Energetic Național.