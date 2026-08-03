Transportul public devine gratuit în fiecare weekend. Decizia anunțată de primărie: Toată lumea poate să folosească gratuit

Transportul public din Miercurea-Ciuc va fi gratuit pentru toți călătorii în fiecare weekend, începând de sâmbătă. Măsura a fost adoptată de Consiliul Local Miercurea-Ciuc pentru a încuraja utilizarea autobuzelor și pentru a contribui la reducerea traficului auto din oraș.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a anunțat că decizia introduce conceptul de „Weekend Verde”, inspirat de inițiativa „Vinerea Verde”, aplicată deja în mai multe orașe din țară.

Potrivit edilului, măsura urmărește să crească atractivitatea transportului public, în condițiile în care sistemul beneficiază în prezent de o flotă nouă de autobuze, trasee reorganizate și curse cu o frecvență mai mare pe fiecare rută.

Municipalitatea consideră că transportul public gratuit în weekend poate reprezenta un sprijin pentru locuitori, dar și un mod prin care atât localnicii, cât și turiștii pot fi încurajați să renunțe la deplasările cu autoturismul personal.

Primăria dorește ca oamenii să utilizeze mai mult autobuzele pentru întâlniri cu familia sau prietenii și pentru deplasările de relaxare din timpul weekendului, reducând astfel dependența de mașină și stresul asociat traficului.

Korodi Attila i-a îndemnat și pe turiștii care ajung în Miercurea-Ciuc să folosească transportul public și să apeleze cu încredere la autobuzele din oraș.

„Am vrut ca în momentul în care, în weekend, familiile vor să se întâlnească, prietenii vor se întâlnească, în care vrei să laşi, cumva, stresul cotidian, atunci ia un autobuz, simte-te liber şi lasă acea rutină zilnică din care, din păcate, face parte şi statul în maşină. Şi am decis, de acum încolo, începând cu weekend-ul următor, fiecare weekend înseamnă Weekend-ul Verde pentru transportul în comun, toată lumea poate să folosească gratuit”, a declarat Korodi Attila.

Primarul a precizat că introducerea gratuității în weekend nu va genera cheltuieli suplimentare pentru bugetul local.

Motivul este că autobuzele circulă deja și în zilele de weekend, iar numărul călătorilor este în prezent mai redus comparativ cu perioada săptămânii. Astfel, municipalitatea estimează că poate implementa măsura fără un impact financiar suplimentar.