Transportatorii scapă de avizele primăriilor: Curtea de Apel Iași anulează o regulă introdusă de Ministerul Transporturilor

Curtea de Apel Iași a anulat obligația operatorilor de transport interjudețean de a obține avizul primăriilor pentru utilizarea stațiilor publice. Decizia vizează eliminarea unei proceduri considerate birocratice, care întârzia introducerea și modificarea curselor în numeroase localități din țară.

O regulă introdusă anul trecut de fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru transportul rutier interjudețean a fost anulată de instanță: Curtea de Apel Iași a decis că operatorii de transport nu mai pot fi obligați să obțină avizul autorităților administrației publice locale pentru utilizarea unor stații publice în localitățile în care nu există autogară sau în care capacitatea acesteia este insuficientă. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial și elimină o condiție pe care transportatorii o considerau o sursă de blocaje administrative și întârzieri.

Decizia instanței vizează Ordinul nr. 132/2025 al Ministerului Transporturilor, act normativ care a introdus noile reguli privind transportul interjudețean după liberalizarea pieței. Potrivit articolului 55¹ alin. (9), capetele de traseu ale curselor interjudețene puteau fi amplasate în stații publice doar cu avizul administrației locale, atunci când în localitate nu exista o autogară sau aceasta nu dispunea de capacitatea necesară pentru preluarea tuturor curselor.

Curtea de Apel Iași a anulat această obligație, apreciind că este nelegală condiționarea utilizării stațiilor publice de aprobarea autorităților locale. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 11 iunie 2026, devenind astfel general obligatorie.

În practică, numeroși operatori de transport au reclamat faptul că procedura de obținere a avizelor de la primării întârzia lansarea unor curse noi sau modificarea celor existente. În urma publicării deciziei, transportatorii nu mai sunt obligați să parcurgă această etapă administrativă atunci când utilizează stații publice în localitățile fără autogări sau în cele în care capacitatea acestora este insuficientă.

Pentru firmele de transport, hotărârea instanței se traduce prin reducerea birocrației și eliminarea unei proceduri administrative considerate inutile, facilitând astfel organizarea și operarea curselor interjudețene.

Deși modificarea poate părea una de natură strict tehnică, aceasta poate avea efecte directe și asupra călătorilor. În multe localități din România nu există autogări funcționale, iar transportul interjudețean se desfășoară în principal prin intermediul stațiilor publice. Eliminarea obligației de a obține avize suplimentare din partea autorităților locale ar putea accelera introducerea unor noi curse și ar facilita accesul operatorilor de transport pe anumite trasee.

Specialiștii din domeniu apreciază că această schimbare poate contribui la intensificarea concurenței între operatori și la îmbunătățirea conectivității dintre localități, oferind astfel mai multe opțiuni de deplasare pentru pasageri.

Hotărârea instanței vizează exclusiv obligația privind obținerea avizelor de la administrațiile locale și nu afectează celelalte prevederi introduse prin Ordinul nr. 132/2025 al Ministerului Transporturilor. Astfel, rămân în vigoare obligația utilizării platformei informatice a Autorității Rutiere Române pentru gestionarea curselor, sistemele de monitorizare a transportului, condițiile referitoare la vechimea autobuzelor, precum și toate celelalte cerințe tehnice impuse operatorilor de transport rutier interjudețean.