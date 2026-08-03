Bilanț după primul an de guvernare cu Ilie Bolojan: cifrele scoase la suprafață de Marius Budăi
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Ilie Bolojan
Marius Constantin Budăi, fost ministru al Muncii în guvernarea PSD, a făcut o analiză a primului an de guvernare condusă de Ilie Bolojan. Fostul ministru a transmis o serie de critici la adresa măsurilor adoptate de Executiv, susținând că acestea au avut efecte negative asupra economiei și asupra populației.
Mesajul lui Marius Budăi după un an de guvernare Bolojan: ce reproșuri aduce Executivului
Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Marius Budăi a prezentat o evaluare a perioadei de guvernare, raportându-se la promisiunile privind reformele anunțate de actualul premier interimar.
„Un an de guvernare Bolojan sub deviza „fără excepții – nu scapă nimeni”: taxe și impozite mai mari, buzunare mai goale, români mai săraci! Acum un an, domnul Ilie Bolojan promitea „reformă”. A adus doar sărăcie:
- România a intrat în recesiune tehnică – PIB-ul a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din 2026;
- Insolvențele au crescut cu 43% – mii de afaceri, multe dintre ele mici, făcute de oameni care au muncit o viață, au căzut;
- Vânzările din comerț au scăzut cu peste 6% – pentru că oamenii nu mai au bani de cheltuit, nu pentru că nu ar vrea;
- peste 60.000 de locuri de muncă pierdute – 60.000 de oameni care se trezesc în fiecare dimineață și nu știu încotro să o apuce;
- Mai țineți minte, domnule Bolojan, când ne spuneați că nu contează că veți da oamenii afară din administrație, pentru că îi va prelua mediul privat? Care mediu privat? Cel pe care tocmai l-ați sufocat?
- Inflație de peste două cifre – cea mai mare din toată Uniunea Europeană, lună de lună”, a punctat fostul ministru în postarea sa de pe social media.
Budăi acuză efectele măsurilor fiscale adoptate de Guvern
Fostul ministru al Muncii a susținut că măsurile fiscale aplicate de Executiv nu au dus la reducerea deficitului bugetar, ci au generat presiuni suplimentare asupra economiei. Potrivit acestuia, majorările de taxe și impozite nu au fost însoțite de măsuri de stimulare economică sau de protecție pentru categoriile vulnerabile.
„Pentru ce am suportat această austeritate, domnule Bolojan? Pentru scăderea deficitului? Fals! Știți bine că deficitul a scăzut doar pe hârtie, prin amânarea obligațiilor de plată ale statului. Noi, de la PSD, am avertizat din prima zi că majorarea haotică de taxe și impozite, fără stimulare economică și fără protecție pentru cei vulnerabili nu va rezolva problema, ci doar va transforma criza bugetară într-o criză economică”, mai scrie Mairius Budăi.
În mesajul transmis, fostul ministru a făcut referire și la eliminarea unor facilități fiscale din mai multe domenii, despre care afirmă că ar fi avut un rol important pentru dezvoltarea economică. Budăi consideră că aceste modificări au afectat investițiile și activitatea unor sectoare economice.
Fostul ministru critică eliminarea facilităților fiscale
Marius Constantin Budăi a susținut că politica fiscală adoptată de Guvern a afectat mecanisme care puteau contribui la creșterea economică. El a afirmat că eliminarea facilităților fiscale din anumite domenii a avut consecințe asupra investițiilor și mediului de afaceri.
„Nici măcar acum nu ați înțeles cum funcționează economia! „Excepțiile fiscale” pe care le-ați blamat în toată guvernarea dumneavoastră sunt de fapt principalele pârghii guvernamentale pentru stimularea economică! Eliminarea excepțiilor fiscale din IT, din agricultură, de la microîntreprinderi și din atâtea alte locuri au frânat brusc toate investițiile străine și toate motoarele de creștere economică! Așa ați băgat România în recesiune, domnule Bolojan! Pentru asta v-am demis! Ar fi fost o nebunie să continuăm într-o direcție profund greșită!”, a concluzionat fostul ministru Marius Constantin Budăi.
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