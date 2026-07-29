Ilie Bolojan avertizează înaintea deciziei Fitch privind rating-ul de țară: Am ajuns aici datorită acțiunilor pe care le-a întreprins PSD

Premierul Ilie Bolojan susține că acțiunile recente ale PSD și instabilitatea politică pot influența evaluarea pe care agenția de rating Fitch o va face României. În paralel, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la responsabilitate în Parlament și avertizează că orice măsură cu impact bugetar trebuie să aibă surse clare de finanțare pentru a evita retrogradarea ratingului de țară.

Întrebat dacă este îngrijorat de decizia pe care Fitch o va anunța vineri privind ratingul României, Ilie Bolojan a spus la Digi24 că orice evaluare ia în calcul atât situația economică actuală, cât și stabilitatea politică și perspectivele pentru următorii ani.

Premierul a arătat că România a pornit în 2025 dintr-o situație dificilă și că Guvernul și-a asumat în fața Comisiei Europene și a creditorilor măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, pe care susține că le-a respectat până în prezent.

Potrivit acestuia, aprobarea întârziată a bugetului, căderea Guvernului și climatul politic din ultimele luni afectează percepția investitorilor și a agențiilor de rating.

„Să știți că în formarea unei agenții vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să-ți pui problema cum vei fi evaluat. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte: țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe 2027-2028”, a spus Bolojan. „Or, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situație foarte dificilă, ne-am luat niște angajamente față de Comisia Europeană, față de creditorii noștri că vom face anumite corecții de deficite, pe care le-am făcut până acum și le-am respectat. Din primăvară, am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului ca urmare a scandalurilor pe care le-a generat Partidul Social Democrat, amânările care au fost, am avut căderea guvernului, o acțiune care – am spus-o și atunci, o spun și acum – a fost iresponsabilă, pentru că în momentul în care demolezi ceva fără să pui nimic în loc înseamnă că nu te-ai gândit la contextul de criză în care te găsești”, a continuat el.

Ilie Bolojan a afirmat că problemele au fost amplificate de scandalurile generate de PSD și de căderea Guvernului, pe care a catalogat-o drept o acțiune iresponsabilă.

În opinia sa, discursul potrivit căruia reformele pot fi realizate fără reduceri de cheltuieli sau de personal nu este realist în contextul în care statul cheltuiește cu 20-30% peste posibilitățile sale.

Întrebat dacă se așteaptă ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, premierul a spus că nu face o astfel de prognoză, însă a avertizat că instabilitatea politică și mesajele contradictorii privind politica fiscală pot crea o perspectivă îngrijorătoare pentru evaluarea țării.

„Nu am spus acest lucru. Spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică și declarații că tot ce s-a făcut a fost greșit, că există bani pentru a crește salariile, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situație în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla. Dar haideți să vedem”, a spus Bolojan. „În mod evident, nu e bine să fim în situația în care suntem. Dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acțiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă”, a mai spus Bolojan.

Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că menținerea calificativului de investiții reprezintă principala prioritate a autorităților.

Acesta a precizat că Guvernul a încercat în ultimele zile să găsească soluții prin dialog cu toate forțele politice și a amintit că, în Parlament, au fost analizate și adoptate peste 24 de amendamente pentru adaptarea mecanismului de intervenție temporară pe piața carburanților, în contextul creșterii prețurilor și al riscurilor privind lanțurile de aprovizionare.

Nazare a subliniat că orice măsură trebuie să răspundă problemelor imediate, dar să poată fi susținută și pe termen lung din punct de vedere bugetar.

„În ultimele zile, am gestionat mai multe situaţii complexe, cu aşteptări legitime din partea oamenilor, a instituţiilor şi a economiei. În astfel de momente, rolul nostru este să armonizăm interesele, să păstrăm dialogul constructiv şi să construim soluţii care răspund problemelor imediate şi pot fi susţinute pe termen lung. În Parlament am găsit, împreună cu toate grupurile parlamentare, o formulă funcţională pentru intervenţia temporară pe piaţa carburanţilor”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor a reamintit că România urmează să fie evaluată de cele trei mari agenții internaționale de rating. Potrivit acestuia, Fitch va publica decizia pe 31 iulie, Moody’s va realiza următoarea evaluare pe 7 august, iar Standard & Poor’s pe 2 octombrie.

„În acest context, subliniez că România se află în continuare sub evaluarea agenţiilor de rating. Pe 31 iulie urmează decizia Fitch, pe 7 august evaluarea Moody’s, iar pe 2 octombrie este programată următoarea evaluare S&P. Toate cele trei mari agenţii menţin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate este foarte redusă”, a transmis ministrul.

Potrivit lui Alexandru Nazare, agențiile de rating analizează coerența întregii politici fiscal-bugetare, iar adoptarea unor măsuri fără surse clare de finanțare poate avea consecințe importante asupra economiei.

Acesta avertizează că o acumulare de decizii fără acoperire financiară poate conduce la creșterea costurilor de împrumut, la reducerea investițiilor, la scumpirea creditelor și la afectarea nivelului de trai.

„O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, investiţiilor, creditării şi nivelului de trai. Menţinerea calificativului de investiţii nu este o preocupare tehnică a Ministerului Finanţelor, ci o miză directă pentru menţinerea echilibrului economic al ţării”, a avertizat Nazare.

În acest context, ministrul interimar al Finanțelor le-a cerut liderilor politici și parlamentarilor să trateze cu responsabilitate orice inițiativă legislativă care implică noi cheltuieli bugetare.