Ilie Bolojan, despre discuțiile cu liderul AUR, George Simion: Nu au fost negocieri

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a confirmat că a avut întâlniri cu liderul AUR, George Simion, însă a respins ideea că între cei doi ar fi existat negocieri politice. Declarația vine în contextul în care PNL a criticat în repetate rânduri AUR, pe care l-a catalogat drept un partid populist, naționalist sau extremist.

Întrebat despre informațiile privind întâlniri și eventuale negocieri cu George Simion, Ilie Bolojan a confirmat că au existat discuții, însă a precizat că acestea au avut loc în contextul funcției pe care o ocupă și nu au reprezentat negocieri politice.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (…) Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a ținut să clarifice Bolojan, la Digi24.

Bolojan a mai spus că întâlnirile au avut loc înainte de votul pentru învestire a guvernului Veștea.

„Nu cred că a fost o discuţie înainte de guvernul Veştea. (…) Cred că a fost mai devreme. Dar nu ţin minte aceste date şi nu are rost să vin cu detalii”, a mai spus Bolojan.

Întrebat despre conținutul discuțiilor cu George Simion, Ilie Bolojan nu a făcut precizări suplimentare și nu a explicat ce teme au fost abordate în cadrul întâlnirilor.

Până la momentul publicării informației, liderul AUR nu a comentat declarațiile făcute de președintele PNL.

De asemenea, nu există deocamdată o confirmare independentă privind întâlnirea dintre cei doi lideri politici.

În ultimii ani, Partidul Național Liberal a avut o poziție critică față de AUR, delimitându-se în repetate rânduri de formațiunea condusă de George Simion.

Liderii liberali au descris AUR drept un partid populist și naționalist, iar în unele declarații au folosit și calificative precum extremist sau anti-european.

Totodată, PNL a susținut constant că România trebuie să își mențină orientarea proeuropeană și angajamentele față de Uniunea Europeană și NATO, prezentând pozițiile AUR ca fiind în contradicție cu această direcție.