George Simion anunță vot împotriva mai multor proiecte-cheie. AUR respinge legile decarbonizării, SAFE și forma actuală a declarațiilor de avere

George Simion a anunțat marți, în Parlament, că parlamentarii AUR vor vota împotriva mai multor proiecte aflate pe agenda sesiunii extraordinare din această săptămână. Liderul formațiunii a precizat că partidul respinge Legea decarbonizării, împrumutul SAFE și actuala formă a legii privind transparentizarea averilor demnitarilor. Totodată, acesta a lansat noi critici la adresa conducerii PSD și a vorbit despre negocierile privind formarea unui guvern cu puteri depline, precum și despre întâlnirea avută cu ambasadorul Statelor Unite în România.

George Simion a declarat că AUR nu va susține proiectele legislative pe care le consideră dăunătoare intereselor României pe termen mediu și lung. Liderul formațiunii susține că Legea decarbonizării, împrumutul SAFE și actuala formă a legii privind transparentizarea averilor demnitarilor nu răspund intereselor statului român.

În intervenția sa din Parlament, liderul AUR a afirmat că votul formațiunii va fi unul negativ în cazul acestor inițiative și a criticat partidele care le susțin.

„Noi, aici, în Parlament, în această sesiune extraordinară, nu putem vota şi nu vom vota chestiuni care afectează România pe termen mediu şi lung. Şi atrag atenţia unora şi altora care se portretizează ca fiind pro-europeni că nu e în interesul României, în actualele condiţii, să voteze Legea decarbonizării, să voteze pentru împrumutul SAFE, mai ales acum, sau să voteze, în actuala formă, Legea pentru transparentizarea averilor demnitarilor”, a spus președintele AUR, George Simion.

Acesta a făcut referire și la declarațiile recente ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privind modificarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere ale demnitarilor. Simion a susținut că formațiunea sa nu va vota proiectul atât timp cât în declarațiile de avere nu vor fi incluse și bunurile sau veniturile partenerilor de viață.

„Iată că domnul Grindeanu nu este serios şi noi nu vom putea vota această lege atâta timp cât soţul, soţia, concubinul, concubina nu apar în acele declaraţii de avere. Dar, repet, declaraţia domnului Grindeanu este de săptămâna trecută, nu înţeleg de ce şi-a modificat opinia. AUR va vota contra programului SAFE, în actuala lui formula, pentru că iniţial ni s-a părut că face parte dintr-un acord politic de contracte cu dedicaţie pentru alte ţări, pentru alte industrii de armament şi timpul a dovedit şi faptul că nu este adecvat la tipul de război modern. Şi noi punem siguranţa, securitatea românilor pe primul loc”, a mai spus liderul AUR.

Liderul AUR a abordat și subiectul negocierilor pentru formarea viitorului Executiv, afirmând că Sorin Grindeanu nu și-ar fi respectat angajamentele asumate în timpul discuțiilor privind moțiunea de cenzură. În opinia sa, România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru următorii patru ani.

Întrebat dacă AUR este dispus la noi discuții cu liderul PSD privind formarea unei majorități guvernamentale, George Simion a răspuns:

„Domnul Grindeanu nu s-a ţinut de cuvânt nici măcar la discuţiile legate de moţiunea de cenzură, şi ar fi bine să aibă grijă la ceea ce susţine în spaţiu public, pentru că adevărul este altul. Noi, din eleganţă nu facem mai multe afirmaţii şi nu spunem şi mai multe despre partenerul dumnealui de la Cotroceni şi despre Eugen Tomac”, a răspuns liderul AUR.

George Simion a precizat că mandatul pentru negocierile politice este asigurat de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, și Mihai Enache, liderul deputaților AUR, iar contactele cu celelalte formațiuni continuă aproape zilnic.

„Purtăm discuţii aproape zilnice, în această formulă, cu ceilalţi parteneri politici”, a mai declarat Simion.

Acesta a subliniat că obiectivul formațiunii este instalarea unui Executiv stabil pentru întregul mandat parlamentar.

„Asta trebuie să se întâmple, să vină un guvern cu puteri depline, pe următorii patru ani. Asta ne dorim. Nu o să discut şi nu o să spun public nici cantitativ, nici legat de conţinut. Ceea ce am discutat cu toţi politicienii din România este normal”, a menţionat liderul AUR.

În aceeași zi, George Simion a anunțat că s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, susținând că oficialul american a reafirmat poziția Washingtonului de a nu interveni în viața politică internă a României.

Potrivit liderului AUR, mesajul transmis în cadrul întrevederii confirmă că soluțiile privind actuala situație politică trebuie găsite de partidele alese democratic.

„Domnul ambasador ne-a reconfirmat poziţia Statelor Unite de a nu interveni în treburile politice, în treburile interne din România şi de a lăsa partidele politice, democratic alese de către cetăţenii României, să găsească o ieşire din actuala situaţie. Avem încredere în poziţia actualei administraţii de la Washington şi în spusele domnului ambasador”, a precizat liderul AUR.

George Simion a susținut, în continuare, că anumite state partenere ar încerca să influențeze scena politică din România și procesul de desemnare a prim-ministrului, afirmând că astfel de acțiuni s-ar fi manifestat inclusiv în perioada moțiunii de cenzură din 5 mai.