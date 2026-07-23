Traian Băsescu acuză un dublu discurs după negocierile cu AUR: Una spun poporului și pe ascuns se duc cu scufița în mână
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Traian Băsescu
Traian Băsescu susține că declarațiile recente ale liderului AUR, George Simion, și confirmările venite ulterior din partea unor reprezentanți politici demonstrează existența unui dublu discurs în politica românească. Fostul președinte afirmă că partidele care au calificat public AUR drept formațiune extremistă au purtat, în realitate, negocieri cu liderul acesteia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții televizate, în contextul discuțiilor privind consultările politice și formarea unei majorități parlamentare.
Traian Băsescu susține că liderii politici au negociat cu AUR în contradicție cu mesajele publice
Traian Băsescu afirmă că declarațiile făcute în ultimele zile de George Simion, precum și confirmările venite din partea unor lideri politici și consilieri prezidențiali, arată că au existat discuții cu AUR, deși în spațiul public formațiunea era prezentată drept un partid extremist.
„Declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte, și de domnul Grindeanu (președintele PSD, n.r.) și de mulți alții, îmi arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu.
Una spun poporului, că nu vor să audă de extremiști, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: «nenea Simion, te rugăm, dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea». Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu”, a declarat la Digi24, Traian Băsescu.
Fostul șef al statului consideră că, în urma acestor demersuri, liderii politici au ajuns într-o poziție vulnerabilă în raport cu președintele AUR și susține că acesta profită de situație.
„Pur și simplu îi umilește. Și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa plătești. Azi și ieri am aflat că până la urmă, toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, cu căciulița în mână, la Simion. Asta e”, a spus Traian Băsescu.
Traian Băsescu spune că AUR trebuie consultat deoarece este al doilea partid din Parlament
Abordând tema consultărilor pentru formarea unei majorități parlamentare, Traian Băsescu a susținut că AUR trebuie invitat la discuții deoarece reprezintă rezultatul votului exprimat de cetățeni și ocupă poziția de al doilea partid în Parlament.
„Când au început primele consultări organizate de domnul președinte Dan, am spus că nu se poate să nu fie chemat și AUR, pentru că este rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid”, a declarat fostul președinte.
Fostul șef al statului a afirmat, totodată, că președintele României nu are atribuții constituționale pentru a respinge un Guvern susținut de o majoritate parlamentară doar pentru că din executiv ar face parte reprezentanți ai AUR.
„Deci, la consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianță cu ei sau nu, este altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut.
Președintele Nicușor Dan, când spune: «nu voi semna niciun guvern care vine cu AUR», n-are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: «e unul de la AUR, afară cu guvernul»”, a afirmat Traian Băsescu.
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