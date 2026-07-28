Ce s-a descoperit la bordul unor Boeing 737 MAX: FAA cere verificări pentru sute de aeronave

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a anunțat luni că sute de avioane Boeing 737 MAX înmatriculate în SUA ar putea necesita inspecții după ce au fost identificate posibile probleme legate de instalarea scaunelor pentru pasageri. Agenția a precizat că anumite ansambluri de scaune ar fi putut fi montate incorect și ar trebui verificate și reparate acolo unde este necesar.

Potrivit FAA, dacă problema nu este remediată, scaunele ar putea reprezenta un risc pentru pasageri și membrii echipajului în situații precum o aterizare de urgență. De asemenea, agenția a avertizat că deplasarea unor scaune ar putea bloca zona de trecere din cabină și ar putea îngreuna evacuarea aeronavei.

Directiva privind navigabilitatea emisă de FAA se aplică unui număr de 453 de avioane 737 MAX înregistrate în Statele Unite. Competența agenției se limitează la aeronavele și operatorii aflați sub jurisdicția americană, însă autoritățile de reglementare din alte țări urmează de regulă directivele FAA atunci când acestea sunt aplicabile, relatează Reuters.

La nivel global, aproximativ 2.300 de aeronave Boeing 737 MAX sunt aflate în serviciu, dintre care 823 operează în Statele Unite, potrivit companiei de consultanță și informații din domeniul aviației IBA.

FAA a explicat în propunerea de directivă că a primit un raport referitor la faptul că unele ansambluri de scaune pentru pasageri nu ar fi fost instalate corespunzător pe șinele de fixare. În anumite condiții, precum creșterea sarcinii mecanice, turbulențe puternice sau o aterizare de urgență, aceste scaune s-ar putea desprinde de sistemul de prindere, a precizat agenția.

Autoritatea americană a menționat că fiecare avion 737 MAX poate avea până la 69 de ansambluri de scaune montate pe șine care ar putea necesita verificare. Inspecția problemei ar necesita aproximativ o oră de muncă, iar repararea fiecărui ansamblu identificat ca având probleme ar dura încă aproximativ o oră.

FAA a precizat că intervențiile nu ar necesita înlocuirea unor componente. Companiile aeriene ar putea utiliza mai mulți angajați simultan pentru verificarea scaunelor, ceea ce ar putea reduce timpul total necesar pentru fiecare aeronavă.

Agenția nu a indicat un termen exact până la care operatorii aerieni trebuie să finalizeze verificările și eventualele remedieri. Noua directivă apare într-o perioadă în care Boeing încearcă să își îmbunătățească procesele de producție și să își majoreze ritmul de fabricație sub conducerea directorului general Kelly Ortberg.

Problemele legate de calitatea producției companiei au atras atenția la începutul anului 2024, după incidentul în care un panou de ușă al unui avion Alaska Air 737 MAX aproape nou s-a desprins în timpul unui zbor.

Producătorul american a transmis operatorilor recomandări privind această problemă în decembrie 2025. Un purtător de cuvânt al Boeing a declarat că firma susține transformarea acestor recomandări într-o cerință obligatorie emisă de FAA. „Susținem ideea ca FAA să facă aceste îndrumări obligatorii”, a declarat purtătorul de cuvânt.