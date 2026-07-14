Boeing a livrat 314 avioane în primul semestru din 2026. Compania înregistrează cel mai bun rezultat din ultimii opt ani

Gigantul american Boeing a anunțat că a livrat 64 de avioane de pasageri în luna iunie, în creștere față de cele 60 de aeronave livrate în luna mai, potrivit datelor companiei. Producătorul mizează pe creșterea producției modelului 737 MAX.

În perioada ianuarie-iunie 2026, producătorul american a livrat în total 314 aeronave, cu 12% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, acesta este cel mai ridicat număr de livrări înregistrat de Boeing în primul semestru al unui an începând din 2018.

Cu toate acestea, Boeing rămâne în urma principalului său rival, Airbus. Constructorul european a livrat 89 de aeronave în luna iunie și un total de 351 de avioane în primele șase luni ale acestui an, conform informațiilor publicate de Reuters.

Compania americană estimează însă că livrările vor accelera în a doua jumătate a anului, pe fondul creșterii producției modelului 737 MAX, cel mai bine vândut avion din portofoliul Boeing.

Din cele 64 de aeronave livrate în luna iunie, 42 au fost avioane din familia 737 MAX, iar alte 13 au fost aeronave de tip 787 Dreamliner.

Cele 13 livrări de avioane 787 au inclus și cinci aeronave destinate companiei Riyadh Air. Acestea au fost livrate cu întârziere din cauza certificării scaunelor.

Boeing încearcă să își revină după mai mulți ani dificili, perioadă în care Airbus a devenit cel mai mare producător de aeronave din lume, potrivit publicației menționate.

Sub conducerea directorului general Kelly Ortberg, compania încearcă să își îmbunătățească imaginea și să recupereze teren în competiția cu Airbus pentru comenzile de avioane monoculoar.

Din 2018, activitatea Boeing a fost afectată de două accidente aviatice, pandemia de COVID-19, grevele și incidentul în care un panou al unui avion s-a desprins în timpul zborului. Aceste evenimente au perturbat producția de aeronave și au contribuit la creșterea datoriilor companiei.

În 2025, livrările Boeing au fost dominate de aeronave din familia 737. Compania a livrat în total 600 de avioane, dintre care 447 au aparținut familiei 737, inclusiv 440 de modele 737 MAX. De asemenea, au fost livrate 88 de aeronave 787 Dreamliner, 30 de avioane 767 și 35 de avioane 777.