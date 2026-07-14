Europa rămâne fără combustibil pentru avioane. Rezervele mai ajung doar o lună

Rezervele de combustibil pentru avioane din Europa au coborât la un nivel care acoperă mai puțin de 30 de zile de consum, în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu. Situația este monitorizată atent de Comisia Europeană și de analiștii din domeniul energiei, care avertizează asupra unor posibile dificultăți de aprovizionare în a doua parte a verii. Europa a compensat până acum deficitul prin importuri suplimentare și creșterea producției interne, însă vulnerabilitatea rămâne ridicată.

Rezervele de combustibil pentru avioane din Europa se află la cel mai redus nivel dintre marile piețe internaționale, în condițiile în care continentul continuă să depindă într-o măsură importantă de importurile din Orientul Mijlociu. Închiderea rafinăriilor din ultimele decenii a redus capacitatea de producție europeană, iar state precum Marea Britanie, Franța și Germania sunt considerate printre cele mai expuse unor eventuale blocaje ale lanțurilor de aprovizionare.

Situația este influențată de evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din transporturile maritime mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. După izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran la sfârșitul lunii februarie, circulația prin această zonă a fost afectată, iar deși în iunie a fost permisă o redeschidere parțială, în luna iulie armistițiul fragil a fost pus sub presiune de noi atacuri lansate de ambele părți.

Potrivit unei analize realizate de compania de consultanță Energy Aspects la 18 iunie, Europa ar urma să înregistreze în trimestrul al treilea un deficit de aproape 600.000 de barili de combustibil pentru avioane pe zi. În același interval, Statele Unite ar avea un excedent de 116.000 de barili pe zi, iar regiunea Asia-Pacific unul de aproximativ 425.000 de barili pe zi.

La începutul lunii iunie, stocurile europene erau estimate la aproximativ 38 de milioane de barili, comparativ cu 99 de milioane de barili în Statele Unite. Potrivit calculelor Reuters, această cantitate asigură mai puțin de 30 de zile de acoperire a cererii, ceea ce transformă Europa în cea mai vulnerabilă piață majoră pentru combustibilul destinat aviației.

Cele mai recente date publicate în raportul lunar al Agenției Internaționale pentru Energie indică faptul că, la sfârșitul lunii mai, stocurile de combustibil pentru avioane erau cu 10% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, iar producția rafinăriilor crescuse cu 30%. Cu toate acestea, nivelul rezervelor oferă în continuare doar aproximativ o lună de siguranță.

„În acest ritm, ne așteptăm în continuare la o oarecare încordare pe parcursul lunii august”, a declarat Janiv Shah.

Comisia Europeană admite, la rândul său, că presiunea asupra pieței s-ar putea accentua în perioada următoare.

„Blocul comunitar se confruntă cu stocuri mai reduse de combustibil pentru avioane spre sfârșitul sezonului de vară și Bruxelles-ul va coordona eliberarea rezervelor naționale, dacă va fi necesar”, a declarat Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie.

Până la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, aproximativ jumătate din importurile europene de combustibil pentru avioane proveneau din această regiune. Inițial, analiștii estimau că statele africane vor resimți cel mai puternic efectele întreruperilor, deoarece depind aproape integral de livrările din Orientul Mijlociu.

Între timp, fluxurile comerciale s-au reconfigurat. Țările africane și-au majorat importurile din rafinăria Dangote din Nigeria, precum și din India și Oman, potrivit datelor companiei de analiză Kpler. Europa a reușit, la rândul său, să evite epuizarea stocurilor prin atragerea unor furnizori noi, inclusiv Canada.

Datele Kpler arată că, în luna iunie, importurile europene de combustibil pentru avioane au ajuns la 673.000 de barili pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat din octombrie 2025. Cei mai mari exportatori către piața europeană au fost Statele Unite și Nigeria, însă livrări importante au provenit și din Kuweit, Canada, India și Coreea de Sud.

Importurile din India au atins în iunie cel mai ridicat nivel din luna februarie, iar aproximativ 25.000 de barili pe zi din Kuweit urmează să ajungă în Europa în luna august, pentru prima dată după începutul lunii martie, printr-un transfer de la navă la navă realizat cu ajutorul navei Proteus Harvonne. Înainte de întreruperea fluxurilor comerciale, Kuweitul se număra printre cei mai importanți furnizori de combustibil pentru aviație ai Europei.

În paralel, mai multe rafinării europene și-au majorat producția pentru a reduce dependența de importuri. În Italia, producția de combustibil pentru avioane a crescut cu aproximativ 10% în primele patru luni ale anului. Potrivit asociației producătorilor de combustibili UNEM, importurile au scăzut cu 6%, iar producția internă a acoperit aproape 70% din necesarul de consum în lunile martie și aprilie.

Surse din industrie au precizat că Eni, companie care deține aproximativ jumătate din capacitatea de producție a Italiei pentru combustibilul destinat aviației, și-a majorat producția prin importul de produse semifinite din afara Europei.

În același timp, prețul combustibilului pentru avioane în nord-vestul Europei a coborât la aproximativ 133,27 dolari pe baril, față de nivelul record de 215,32 dolari înregistrat la sfârșitul lunii martie. Reducerea costurilor a diminuat presiunea asupra companiilor aeriene, pentru care combustibilul reprezintă, în mod obișnuit, între 20% și 25% din cheltuielile operaționale.

Cu toate acestea, analiștii consideră că ieftinirea combustibilului nu se va reflecta rapid în prețul biletelor de avion. Cererea pentru transportul aerian rămâne ridicată, capacitatea disponibilă este limitată, iar numeroase companii aeriene au redus frecvența unor zboruri pentru a gestiona mai eficient consumul și aprovizionarea cu combustibil.