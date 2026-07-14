Negocierile finale pentru euro digital au început. Cum va funcționa și când ar urma să fie lansat

Uniunea Europeană a început luni negocierile finale privind regulamentul care va sta la baza introducerii euro digital. Dacă legislația va fi adoptată până la sfârșitul anului, Banca Centrală Europeană ar putea aproba oficial proiectul la începutul lui 2027, iar noua monedă digitală ar putea ajunge la utilizatori în 2029.

Negocierile dintre Parlamentul European, statele membre și Comisia Europeană privind regulile care vor guverna euro digital, debutează la trei ani după prezentarea propunerii legislative.

Obiectivul este ca legea să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, ceea ce ar permite Băncii Centrale Europene (BCE) să aprobe oficial proiectul la 1 ianuarie 2027, la 25 de ani de la introducerea bancnotelor și monedelor euro.

Lansarea efectivă a monedei digitale este estimată pentru anul 2029, după o etapă pilot care ar urma să înceapă anul viitor și la care vor participa aproximativ 40 de bănci și companii de plăți, potrivit Reuters.

Euro digital va reprezenta o versiune electronică a numerarului emisă direct de Banca Centrală Europeană, fiind singura formă de bani ai băncii centrale disponibilă în format digital pentru populație.

BCE subliniază că numerarul nu va fi eliminat și va continua să circule pe termen nelimitat. Totuși, utilizarea banilor fizici este în scădere, în timp ce plățile digitale și criptomonedele, inclusiv stablecoin-urile raportate în principal la dolarul american, câștigă tot mai mult teren.

Instituția consideră că euro digital ar consolida încrederea în sistemul financiar și ar reduce dependența Uniunii Europene de marii operatori americani de plăți, precum Visa, Mastercard și PayPal, contribuind astfel la întărirea suveranității monetare europene.

BCE avertizează totodată că stablecoin-urile pot reprezenta riscuri pentru stabilitatea financiară și pentru politica monetară, deoarece pot atrage depozite din sistemul bancar și nu își mențin întotdeauna valoarea stabilă.

Consumatorii vor putea utiliza euro digital fără comisioane, fie printr-o aplicație dedicată, fie direct din aplicațiile de mobile banking. Persoanele care nu folosesc telefoane inteligente vor avea posibilitatea de a efectua plăți cu ajutorul unui card.

În principiu, comercianții vor fi obligați să accepte plata în euro digital, deoarece acesta va avea statut de mijloc legal de plată. Comisioanele pe care băncile și furnizorii de servicii de plată le vor putea percepe comercianților vor fi limitate prin lege.

Băncile susțin însă că ar trebui să fie compensate pentru costurile necesare adaptării infrastructurii informatice la noul sistem de plăți.

BCE lucrează deja împreună cu specialiști din domeniul plăților la dezvoltarea infrastructurii și a standardelor tehnice, pe care intenționează să le pună gratuit la dispoziția băncilor.

Legislația va introduce și un plafon privind suma pe care fiecare persoană o va putea păstra în euro digital, pentru a evita retragerile masive ale depozitelor din sistemul bancar.

Una dintre variantele analizate stabilește o limită de 3.000 de euro pentru fiecare utilizator. După efectuarea unor plăți, suma disponibilă va putea fi completată din nou până la atingerea plafonului.

Pentru a limita impactul asupra depozitelor bancare, euro digital nu va genera dobândă.

Potrivit BCE, instituția nu va avea acces la detaliile plăților efectuate de utilizatori. În cazul tranzacțiilor realizate prin aplicațiile bancare, băncile comerciale vor vedea informațiile despre plăți în același mod în care procesează și astăzi plățile digitale.

Proiectul prevede și o funcție de utilizare offline, care va permite efectuarea plăților fără conexiune la internet. În această situație, detaliile tranzacțiilor nu vor fi înregistrate, fiind vizibile doar modificările soldurilor conturilor.