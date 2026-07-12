Numerarul pierde teren în Europa. Tot mai multe magazine acceptă doar plata cu cardul

Utilizarea numerarului continuă să scadă în mai multe state europene, iar plata exclusiv cu cardul devine tot mai frecventă în magazine, restaurante, hoteluri și alte servicii. Deși bancnotele și monedele rămân mijloc legal de plată în zona euro, comercianții din unele țări aleg să funcționeze exclusiv cu plăți electronice, acolo unde legislația le permite. Pentru românii care călătoresc în străinătate, această tendință poate însemna situații în care numerarul nu mai este suficient pentru a achita cumpărăturile sau serviciile.

Numerarul rămâne parte esențială a sistemului de plăți european, însă modul în care consumatorii își achită cumpărăturile se schimbă rapid. Cardurile bancare, plățile contactless și aplicațiile mobile au devenit metoda preferată în multe țări, iar numeroși comercianți aleg să renunțe complet la încasările în bani lichizi.

Suedia este considerată cel mai avansat exemplu de digitalizare a plăților. Datele publicate de banca centrală suedeză arată că acceptarea numerarului diferă semnificativ între domenii. Aproximativ 71% dintre comercianții din retail, restaurante și saloane mai acceptă numerar, însă în anumite sectoare procentul este mult mai redus, ceea ce face ca turiștii să întâlnească frecvent locații unde plata este posibilă doar cu cardul sau telefonul mobil.

Și în Olanda sunt întâlnite frecvent afișe de tip „PIN only”, prin care comercianții anunță că acceptă exclusiv plăți electronice. Totuși, banca centrală olandeză subliniază că aceste situații nu reprezintă regula la nivel național. Potrivit celui mai recent studiu, doar 4% dintre comercianții analizați afișau astfel de mesaje în 2025, iar majoritatea magazinelor continuă să accepte atât numerar, cât și carduri.

În Finlanda, Danemarca și Norvegia, plățile digitale au ajuns să domine viața de zi cu zi, iar numerarul este utilizat din ce în ce mai rar. În Finlanda, doar aproximativ unul din zece locuitori folosește numerarul ca principală metodă de plată, ceea ce explică dependența ridicată de infrastructura electronică.

Extinderea plăților digitale nu înseamnă că numerarul își pierde statutul de mijloc legal de plată. Dimpotrivă, Banca Centrală Europeană și băncile centrale din zona euro insistă asupra menținerii accesului la bani lichizi și asupra posibilității ca cetățenii să poată alege modul în care plătesc.

În strategia sa privind numerarul, Eurosistemul precizează că susține accesul tuturor persoanelor și companiilor la servicii de numerar. Instituția arată că băncile trebuie să ofere servicii adecvate, inclusiv retrageri gratuite sau fără comisioane excesive, iar comercianții pot contribui prin servicii precum cashback sau retrageri limitate de numerar la casele de marcat. Totodată, BCE afirmă că urmărește ca numerarul să rămână disponibil, accesibil și acceptat în întreaga zonă euro.

„Susținem accesul la servicii de numerar pentru toată lumea. Persoanele fizice și juridice trebuie să aibă acces la banii lor. Prin urmare, sprijinim băncile în furnizarea de servicii adecvate de numerar, cum ar fi retrageri gratuite de numerar sau retrageri fără comisioane excesive. Comercianții cu amănuntul pot oferi, de asemenea, servicii alternative de numerar, cum ar fi cashback-ul sau retragerile limitate de numerar”, scriu aceștia.

Instituția mai arată că majoritatea cetățenilor din zona euro consideră important să poată plăti în numerar, motiv pentru care sprijină propunerea Comisiei Europene de consolidare a statutului juridic al bancnotelor și monedelor euro. Obiectivul este ca accesul la numerar și acceptarea acestuia să fie garantate în toate statele din zona euro.

În paralel, experiența statelor nordice arată și riscurile unei dependențe aproape totale de plățile electronice. Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca și Estonia dezvoltă sisteme care să permită efectuarea de plăți cu cardul chiar și în cazul întreruperii conexiunilor la internet, pe fondul preocupărilor legate de securitatea cibernetică și de reziliența infrastructurii financiare.

Pentru românii care pleacă în vacanță în Europa, realitatea este că plata cu cardul devine tot mai importantă, în special în statele nordice și în marile orașe occidentale. Chiar dacă numerarul continuă să fie disponibil și protejat prin legislația europeană, există magazine, restaurante, farmacii, parcări sau alte servicii unde plata este acceptată exclusiv în format electronic, motiv pentru care un card bancar a devenit, în multe destinații, la fel de necesar ca pașaportul sau documentele de călătorie.