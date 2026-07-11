Tot mai multe țări schimbă regulile pentru numerar. Ce se întâmplă în 2026

Numerarul este reconsiderat de guverne, bănci centrale și legislatori din întreaga lume, pe fondul riscurilor generate de conflicte, atacuri cibernetice și dezastre naturale. După măsurile adoptate în 2025, tot mai multe state pregătesc noi garanții pentru utilizarea banilor lichizi și în 2026. Instituții precum Banca Centrală Europeană susțin că numerarul rămâne indispensabil atunci când sistemele digitale nu mai funcționează.

Numerarul a devenit una dintre principalele teme ale politicilor privind reziliența economică și securitatea infrastructurilor critice, după ce anul 2025 a demonstrat cât de vulnerabile pot fi sistemele digitale în fața crizelor. În contextul războaielor, atacurilor informatice și fenomenelor naturale extreme, autoritățile din numeroase state au ajuns la aceeași concluzie: moneda fizică rămâne un element esențial pentru funcționarea economiei în situații de urgență.

Una dintre cele mai importante decizii a venit din partea Băncii Centrale Europene, care le recomandă gospodăriilor să păstreze rezerve de numerar pentru situații de urgență. Instituția responsabilă de politica monetară din zona euro a reafirmat că banii lichizi reprezintă un instrument indispensabil pentru protecția consumatorilor și continuitatea plăților atunci când infrastructura digitală este afectată de pene de curent, atacuri cibernetice sau defecțiuni tehnice.

Mai multe state europene au mers chiar mai departe și au introdus protecții constituționale pentru plata în numerar. Slovenia a devenit, în decembrie 2025, a treia țară din Uniunea Europeană care consacră acest drept în Constituție, după Ungaria și Slovacia. În Ungaria, modificarea Legii fundamentale adoptată în martie a ridicat utilizarea numerarului la rang de protecție constituțională, în timp ce Slovacia permite comercianților să refuze plata în numerar doar în situații practice bine justificate.

Și în Statele Unite au fost adoptate măsuri similare. Statul New York îi obligă pe comercianți să accepte plata în numerar și interzice practicarea unor prețuri mai mari pentru clienții care aleg această metodă de plată. Decizia urmărește protejarea dreptului consumatorilor de a-și alege modalitatea de plată și limitarea fenomenului de excluziune financiară provocat de comercianții care renunță la moneda fizică.

Experiența statelor confruntate frecvent cu dezastre naturale a influențat, de asemenea, politicile privind utilizarea banilor lichizi. Japonia, afectată periodic de cutremure și tsunami-uri, continuă să includă numerarul în ghidurile oficiale de pregătire pentru situații de urgență, insistând asupra necesității ca acesta să fie disponibil atunci când infrastructura digitală este compromisă. Olanda recomandă, la rândul său, ca fiecare gospodărie să dețină numerar pentru situații excepționale, ca parte a planurilor naționale de reziliență.

În statele din Sudul Global, unde moneda fizică rămâne esențială pentru activitatea economică zilnică, autoritățile încearcă să mențină un echilibru între digitalizare și protejarea plăților în numerar. Kenya a propus modificarea legislației astfel încât firmele să nu poată refuza numerarul pentru tranzacțiile sub echivalentul a 775 de dolari, recunoscând oficial că acesta continuă să joace un rol major în comerțul de zi cu zi.

Brazilia promovează un sistem mixt de plăți, banca centrală subliniind că numerarul „rămâne o parte a viitorului plăților în Brazilia”, în paralel cu dezvoltarea platformei digitale Pix. În Africa de Sud este analizată cea mai amplă reformă a sistemului de numerar din ultimele decenii, inclusiv extinderea reglementărilor pentru transportul și gestionarea banilor lichizi, scriu cei de la cashmatters.org.

Toate aceste măsuri au schimbat perspectiva autorităților asupra rolului numerarului. Dacă în trecut acesta era privit doar ca un mijloc tradițional de plată, în prezent este considerat un activ strategic, necesar pentru funcționarea economiei în perioade de criză.

În 2026, această abordare este consolidată de preocupările privind securitatea națională și independența monetară. Guvernele apreciază că dependența exclusivă de plățile digitale poate crea vulnerabilități majore în cazul unor atacuri informatice sau al unor blocaje tehnologice. În acest context, moneda fizică este văzută și ca o expresie a suveranității statului, greu de înlocuit de sisteme digitale administrate, în multe cazuri, prin infrastructuri și platforme controlate de companii multinaționale.

Europa pregătește un nou cadru legislativ prin viitorul Pachet privind moneda unică, care include o propunere de regulament referitoare la statutul bancnotelor și monedelor euro ca mijloc legal de plată. Obiectivul este crearea unui sistem unitar care să garanteze că dreptul cetățenilor de a plăti în numerar nu poate fi restrâns în mod arbitrar. O inițiativă similară este analizată și la nivel federal în Statele Unite, după măsurile deja adoptate de state precum New York.

Totodată, dezbaterea depășește dimensiunea securității și ajunge în zona protecției vieții private. Spre deosebire de plățile digitale, care generează volume importante de date despre comportamentul consumatorilor, tranzacțiile în numerar nu lasă urme electronice și oferă un nivel ridicat de confidențialitate.

Cercetările recente arată că unele platforme de plată utilizează istoricul tranzacțiilor și datele de localizare pentru algoritmi de stabilire a prețurilor, ceea ce poate conduce la diferențe de cost pentru produse identice, în funcție de profilul fiecărui client.

Pe fondul acestor evoluții, tot mai multe guverne tratează numerarul nu doar ca pe un instrument de plată, ci ca pe o componentă esențială a rezilienței economice, a libertății de alegere și a protecției infrastructurilor critice într-un context geopolitic și tehnologic tot mai imprevizibil.