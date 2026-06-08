Plata card sau cash? Regulile pe care orice consumator ar trebui să le cunoască în 2026. Ce drepturi aveți

Tot mai mulți români se confruntă cu situații în care ajung la casă, iar comerciantul îi anunță că terminalul POS este defect și că plata poate fi făcută doar în numerar. În astfel de cazuri apar întrebări importante: ești obligat să mergi la bancomat? Poate magazinul să îți impună plata cash? Și ce se întâmplă dacă nu ai bani lichizi la tine?

În ultimii ani, plata cu cardul a devenit una dintre cele mai utilizate metode de achitare a cumpărăturilor. Multe persoane nu mai poartă numerar asupra lor, preferând cardul bancar, telefonul mobil sau ceasul inteligent.

Magazinele care au implementat plata electronică trebuie să asigure funcționarea sistemelor de încasare în condiții normale. Totuși, pot apărea situații tehnice neprevăzute: întreruperi ale conexiunii la internet, defecțiuni ale terminalului POS sau probleme ale procesatorului de plăți.

În aceste situații, comerciantul poate informa clientul că plata cu cardul nu este disponibilă temporar.

Răspunsul scurt este nu.

Nicio prevedere legală nu obligă clientul să părăsească magazinul pentru a retrage bani de la bancomat în cazul în care terminalul POS nu funcționează.

Dacă nu ai numerar asupra ta și magazinul nu poate procesa plata electronică, poți renunța la cumpărătură înainte de finalizarea tranzacției.

În practică, contractul de vânzare se consideră încheiat în momentul în care produsul este plătit și predat cumpărătorului. Dacă plata nu poate fi efectuată prin metoda pe care dorești să o utilizezi și nu există o alternativă acceptată de ambele părți, tranzacția poate să nu mai aibă loc.

În cazul unei defecțiuni reale și temporare a POS-ului, comerciantul poate solicita plata în numerar.

Însă clientul nu este obligat să accepte această variantă dacă nu dispune de bani lichizi.

Specialiștii în protecția consumatorilor atrag atenția că este important ca problema tehnică să fie una reală și să nu fie folosită ca pretext pentru a evita plățile electronice.

De aceea, mulți comercianți afișează anunțuri privind nefuncționarea terminalului și oferă explicații clienților până la remedierea situației.

Situația este diferită în cazul restaurantelor, hotelurilor, saloanelor de înfrumusețare sau altor servicii care au fost deja prestate.

Dacă ai beneficiat deja de serviciu și afli abia la final că POS-ul nu funcționează, trebuie găsită o soluție pentru achitarea contravalorii.

În practică, aceasta poate însemna plata în numerar, transfer bancar sau revenirea ulterioară pentru efectuarea plății, în funcție de politica operatorului economic.

Refuzul total al plății pentru un serviciu deja consumat poate genera consecințe juridice.

O altă situație frecvent întâlnită este cea în care un comerciant condiționează plata cu cardul de o valoare minimă a cumpărăturilor.

De exemplu, clienților li se spune că pot plăti cu cardul doar dacă depășesc 10, 20 sau 50 de lei.

Deși practica există în multe unități comerciale, aceasta poate intra în conflict cu condițiile impuse comercianților de către operatorii de plăți și băncile care furnizează terminalele POS.

Consumatorii pot solicita informații suplimentare atunci când se confruntă cu astfel de restricții.

Dacă observi că un comerciant afișează plata cu cardul ca metodă disponibilă, dar refuză în mod repetat această opțiune fără o justificare clară, poți solicita explicații și dovezi privind problema tehnică invocată.

În cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile de consumator, poți formula o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Totodată, este recomandat să păstrezi bonurile, fotografiile anunțurilor afișate și orice alte dovezi care pot susține reclamația.

Deși plățile electronice câștigă tot mai mult teren, incidentele tehnice demonstrează că numerarul continuă să joace un rol important în economie.

Pentru consumatori, cea mai bună soluție este să cunoască atât avantajele plăților digitale, cât și drepturile pe care le au atunci când apar probleme la efectuarea tranzacțiilor.

În cazul unui POS defect, clientul nu este obligat să alerge la bancomat pentru a retrage bani. Dacă nu poate plăti prin metoda dorită și nu dispune de numerar, are dreptul să renunțe la cumpărătură înainte de finalizarea tranzacției.