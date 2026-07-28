De ce cardul de masă a devenit unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale?

Piața muncii pune presiune constantă pe bugetele companiilor. Angajații analizează atent oferta primită, iar diferențele nu se mai fac doar la salariul brut. HR-ul și departamentele financiare caută soluții prin care pot crește venitul net al oamenilor fără să majoreze proporțional costurile totale cu forța de muncă.

În acest cadru, cardul de masă s-a impus ca unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale. Motivele sunt practice: tratament fiscal avantajos, utilizare lunară, impact direct asupra bugetului pentru alimente. Pentru majoritatea angajaților, cheltuielile alimentare reprezintă o parte constantă din buget. Un instrument care acoperă această zonă devine rapid relevant.

În rândurile următoare analizăm cum funcționează cardul de masă, ce avantaje fiscale aduce în 2026, de ce îl apreciază angajații și cum îl pot integra eficient companiile în strategia lor de beneficii.

Cardul de masă este un card preplătit emis conform legislației privind biletele de valoare. Angajatorul îl încarcă lunar cu o sumă stabilită intern, iar angajatul îl folosește exclusiv pentru achiziția de produse alimentare sau mese.

Funcționează similar unui card bancar:

plata se face la POS sau online, unde comerciantul acceptă acest tip de card;

suma disponibilă se poate verifica în aplicația mobilă;

tranzacțiile apar în istoricul contului, pentru transparență.

În majoritatea cazurilor, cardurile actuale permit plata contactless și integrarea în portofele digitale precum Apple Pay, Google Pay sau aplicații dedicate ale emitentului.

Rețeaua de comercianți este extinsă: supermarketuri, magazine alimentare, restaurante, cafenele și platforme de livrare. De exemplu, există emitenți care oferă acces la cea mai mare rețea de comercianți parteneri din România și parteneriat cu o platformă de food delivery, ceea ce permite plata online direct din aplicație.

Pentru angajat, acest lucru înseamnă libertate de alegere. Poate face cumpărăturile săptămânale la supermarket sau poate comanda prânzul la birou. Pentru utilizare uzuală, cardul acoperă majoritatea situațiilor din rutina zilnică.

Un exemplu simplu clarifică diferența. Dacă un angajator acordă o majorare salarială de 500 lei brut, după aplicarea impozitului și a contribuțiilor sociale, angajatul rămâne cu aproximativ 290-300 lei net. Dacă aceeași sumă se acordă sub formă de card de masă:

angajatorul nu plătește contribuții sociale pentru această valoare;

suma este deductibilă integral la calculul impozitului pe profit;

angajatul plătește doar impozitul pe venit de 10%.

Rezultatul: angajatul dispune de o valoare netă mai mare pentru cheltuieli alimentare, iar compania optimizează costul total.

Diferențele reale dintre furnizorii de carduri de masă nu mai țin doar de preț, ci de câțiva factori concreți care influențează experiența zilnică a angajaților. Câteva criterii utile de verificat înainte de a alege:

Acoperirea rețelei de comercianți – un card de masă Edenred , de exemplu, oferă acces la una dintre cele mai extinse rețele naționale de comercianți parteneri, utilă mai ales în orașele mici sau pentru angajații remote.

Integrarea cu platforme de livrare – contează dacă furnizorul are parteneriate directe cu servicii de food delivery;

Aplicația mobilă – verificare sold în timp real, activare rapidă, plată contactless și compatibilitate cu Apple Pay/Google Pay; aplicația Edenred acoperă aceste funcții de bază.

Administrarea pentru HR – comenzi online rapide, încărcare lunară automatizată, rapoarte centralizate pentru contabilitate.

Suportul oferit – asistență umană pentru cazuri complexe.

Pentru departamentele financiar-contabile, cardul de masă reprezintă un instrument predictibil și eficient.

Conform reglementărilor în vigoare:

cardurile de masă sunt scutite de contribuțiile sociale (CAS, CASS, contribuția asiguratorie pentru muncă);

angajatul datorează doar impozitul pe venit de 10%;

sumele acordate sunt deductibile 100% la calculul impozitului pe profit.

Comparativ cu acordarea aceleiași sume prin salariu brut, această structură fiscală este mai eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru companie.

Să presupunem că o firmă acordă carduri de masă în valoare de 990 lei lunar (45 lei × 22 de zile lucrate) pentru 100 de angajați. Cost lunar: 99.000 lei. Cost anual: 1.188.000 lei.

Comparativ cu acordarea aceleiași valori prin salariu, compania poate economisi aproximativ 400.000–450.000 lei pe an, în funcție de nivelul salariilor și de tratamentul fiscal aplicabil.

Pentru companiile cu 300–500 de angajați, economia anuală poate depăși 1 milion de lei, fonduri care pot fi redirecționate către investiții în formare profesională, digitalizare sau bonusuri de performanță.

Pentru rezultate stabile, multe organizații includ cardul de masă ca element fix în pachetul standard de beneficii, tocmai datorită predictibilității fiscale.

Din perspectiva angajatului, avantajul este ușor de înțeles: primește mai mulți bani disponibili pentru o categorie de cheltuieli recurente.

Un card încărcat cu 45 lei/zi lucrată poate acoperi:

cumpărăturile alimentare pentru câteva zile sau chiar o săptămână;

pauzele de mese din timpul programului de lucru;

În condițiile creșterii costurilor la alimente, acest sprijin reduce presiunea asupra salariului net. Mulți angajați percep cardul de masă ca pe o componentă separată a venitului, dedicată exclusiv alimentației. Această delimitare îi ajută să își gestioneze mai bine bugetul lunar.

Studiile de satisfacție arată că peste 3 milioane de salariați din România beneficiază de carduri de masă, iar majoritatea le consideră beneficiul extrasalarial preferat. În sondajele realizate de emitenți importanți, 9 din 10 clienți declară că ar recomanda serviciile utilizate.

Pentru departamentele de resurse umane, cardul de masă funcționează ca un instrument practic în strategia de retenție.

1. Diferențiator în ofertă

Candidații întreabă frecvent despre beneficii încă din primele discuții. Un pachet care include card de masă, asigurare medicală și zile libere suplimentare are mai multă greutate decât unul construit exclusiv pe salariu brut.

Pentru un IMM, includerea cardului de masă în ofertă poate compensa parțial imposibilitatea de a oferi salarii la nivelul companiilor multinaționale.

2. Contribuție la retenție

Datele din piață indică o posibilă creștere de până la 20% a retenției în organizațiile care oferă constant carduri de masă. Angajații care simt un sprijin concret pentru cheltuielile zilnice sunt mai puțin tentați să schimbe locul de muncă pentru diferențe salariale minore.

3. Ușurință în administrare

Platformele moderne permit:

comandă online a cardurilor;

încărcare lunară rapidă;

rapoarte centralizate pentru contabilitate;

De exemplu, prin platforme menționată deja, comenzile se plasează în câteva minute, iar angajatorul gestionează totul digital. Pentru companiile care doresc să extindă oferta de beneficii, există și platforme integrate, precum Benefit, unde pot adăuga alte opțiuni pentru angajați.

Cardurile de masă actuale nu mai presupun procese birocratice sau utilizare limitată. Emitenții importanți din piață oferă:

livrare rapidă – la unii furnizori cardul virtual poate fi emis și utilizat în doar 4 ore.

posibilitatea de personalizare a codului PIN din aplicație;

plată cu telefonul prin Apple Pay, Google Pay sau aplicații proprii.

Un exemplu relevant este soluția de card de masa, care permite inclusiv plata online pe diferite platforme de food delivery, în baza parteneriatului existent. Pentru angajații care comandă frecvent mâncare la birou sau acasă, această opțiune crește utilitatea practică a beneficiului.

Gradul ridicat de digitalizare simplifică interacțiunea pentru toate părțile implicate: HR, contabilitate și utilizator final.

Alegerea nu ar trebui făcută doar pe baza sumei lunare acordate, ci evaluând întregul ecosistem: acoperire, integrări digitale și suport real. Dacă vrei să testezi concret opțiunile disponibile și să compari avantajele, poți solicita o ofertă preferențială sau te poți informa direct din platformele dedicate.