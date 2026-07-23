Bonusul de la stat ajunge la 1.250 de lei pe lună. Cine sunt tinerii care pot încasa banii timp de doi ani

Bonusul acordat de stat tinerilor care se angajează cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată poate ajunge la 1.250 de lei pe lună. Guvernul a aprobat joi normele de aplicare ale programului destinat persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani. Măsura urmărește să reducă numărul tinerilor fără loc de muncă și să stimuleze integrarea acestora pe piața muncii.

Bonusul reprezintă una dintre principalele măsuri prin care autoritățile încearcă să atragă pe piața muncii tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Sprijinul financiar va fi acordat persoanelor cu vârste între 16 și 30 de ani care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată.

Pe lângă salariul plătit de angajator, beneficiarii vor primi o primă de stabilitate neimpozabilă, achitată lunar de stat. Programul a fost aprobat după adoptarea, joi, a normelor de aplicare de către Guvern.

Sprijinul financiar va fi acordat pe o perioadă de doi ani. În primul an, beneficiarii vor încasa câte 1.000 de lei în fiecare lună, iar în al doilea an suma va crește la 1.250 de lei lunar.

Pentru a primi întreaga valoare a sprijinului, beneficiarii trebuie să își păstreze locul de muncă pe toată perioada în care este acordată prima de stabilitate.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a reduce numărul tinerilor din categoria NEET, respectiv persoanele care nu lucrează, nu studiază și nu participă la programe de formare profesională. În același timp, normele aprobate de Guvern extind măsurile de sprijin și pentru șomerii cu vârste de până la 50 de ani, în încercarea de a crește numărul persoanelor active.

Programul este lansat într-un context în care România continuă să înregistreze cea mai ridicată pondere a tinerilor fără ocupație din Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date Eurostat, 19% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani nu lucrează, nu studiază și nu participă la cursuri de formare profesională, procent aproape dublu față de media Uniunii Europene.

Prin acordarea acestei prime de stabilitate, Guvernul urmărește să încurajeze intrarea tinerilor pe piața muncii și să reducă numărul persoanelor inactive.

Persoanele vizate de program consideră că sprijinul financiar poate reprezenta un stimulent important pentru acceptarea primului loc de muncă.

„După părerea mea, este un program fiabil, care o să încurajeze tinerii să lucreze și să se angajeze în primul lor job. Sunt în căutarea unui job, însă din păcate nu mi-am găsit încă. Sper că până în toamnă o să îmi găsesc ceva potrivit”, a spus o tânără, notează stirileprotv.ro.

Și alte persoane care ar putea beneficia de extinderea măsurilor apreciază inițiativa autorităților.

„Cred că dacă pot să muncească în continuare și sunt sănătoși, cred că e benefic, aduce un avantaj”, a precizat un bărbat.

Specialiștii susțin că măsura răspunde unei probleme structurale a pieței muncii din România, în condițiile în care numărul persoanelor active scade, iar presiunea asupra sistemului public de pensii continuă să crească.

Analizând această evoluție, sociologul Dan Petre avertizează că raportul dintre angajați și pensionari se deteriorează de la un an la altul și poate deveni nesustenabil.