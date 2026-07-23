Guvernul acordă sprijin financiar persoanelor cu dizabilități. Suma poate ajunge la valoarea a trei salarii minime brute

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, procedura de acordare a sprijinului financiar destinat persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale publice și se integrează în comunitate. Măsura face parte din procesul de dezinstituționalizare asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și urmărește să faciliteze tranziția către o viață independentă.

Potrivit hotărârii adoptate, persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu vor putea beneficia de două forme de sprijin financiar: un beneficiu pentru locuire, acordat lunar, și un beneficiu de tranziție, destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării și adaptării la viața în comunitate.

Beneficiul pentru locuire va fi acordat în limita unui salariu minim brut pe țară și va acoperi cheltuielile de administrare a locuinței, inclusiv plata utilităților.

În același timp, beneficiul de tranziție va avea valoarea a două salarii minime brute pe economie. Acesta va putea fi utilizat pentru cheltuielile generate de părăsirea centrului rezidențial, instalarea în comunitate și pentru situațiile de urgență care pot apărea în primele 12 luni după dezinstituționalizare.

Hotărârea aprobată de Guvern completează cadrul normativ al Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și reprezintă ultimul act normativ secundar necesar pentru aplicarea acesteia.

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că dezinstituționalizarea nu înseamnă doar mutarea unei persoane dintr-un centru într-o locuință, ci oferirea șansei la o viață independentă în comunitate. Acesta a subliniat că sprijinul financiar acordat în momentul ieșirii din centrele rezidențiale este esențial pentru ca această tranziție să poată avea loc.

„Dezinstituționalizarea nu înseamnă doar mutarea unei persoane dintr-un centru într-o locuință. Înseamnă să îi oferim șansa unei vieți independente în comunitate. Dar pentru ca această șansă să devină realitate, oamenii au nevoie de sprijin în momentul în care fac acest pas. Despre acest sprijin este Hotărârea pe care o propunem astăzi”, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

Ministerul Muncii a anunțat că finanțarea acestor măsuri va fi asigurată din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile. Plățile vor fi efectuate prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în urma unei evaluări individuale a nevoilor fiecărui beneficiar și în limita bugetelor aprobate.

Ministerul explică faptul că majoritatea persoanelor care părăsesc sistemul rezidențial nu dispun de resurse financiare, nu au o locuință proprie și nu au experiența administrării unei gospodării. În lipsa unui sprijin imediat, acestea pot fi expuse riscului de excluziune socială, acumulării de datorii, pierderii locuinței sau reinstituționalizării.

Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 5.411 dintre cele 15.903 persoane adulte aflate în prezent în centre rezidențiale sunt deja incluse în procesul de dezinstituționalizare și integrare în comunitate.

Obiectivul stabilit de autorități pentru anul 2030 este reducerea numărului persoanelor instituționalizate la cel mult 10.350.