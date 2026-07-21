Unde au ajuns persoanele relocate de la Dumbrava. Ministrul Muncii a prezentat situația completă
SURSA FOTO: Dreamstime - Dragoș Pîslaru
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat marți o actualizare privind situația persoanelor vulnerabile relocate de la centrul din Dumbrava. Potrivit datelor comunicate, 394 dintre cele 409 persoane transferate au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, alte 15 sunt internate în unități medicale, iar trei persoane au decedat.
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Informațiile au fost făcute publice printr-o postare pe social media unde ministrul a precizat că monitorizează permanent evoluția situației și starea de sănătate a beneficiarilor relocați. Datele prezentate sunt centralizate pe baza celor 79 de vizite efectuate pe teren de inspectorii sociali.
Dragoș Pîslaru a explicat că, dintre cele 409 persoane relocate, majoritatea beneficiază în prezent de servicii sociale, în timp ce persoanele internate în spitale primesc îngrijirile medicale necesare. Totodată, ministrul a menționat că două dintre cele trei decese au fost înregistrate în rândul persoanelor spitalizate, iar al treilea caz este cel comunicat anterior din județul Mureș.
„Așa cum am promis, monitorizez constant situația și sănătatea persoanelor vulnerabile relocate de la Dumbrava. Pentru că există foarte mulți oameni de bună credință interesați de soarta acestor persoane vulnerabile, este important să prezentăm și public datele centralizate pe baza celor 79 vizite pe teren ale inspectorilor sociali. Astfel, din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 județe, 15 au fost internate în unități medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internați, respectiv persoana din Mureș despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni). Din cele 394 persoane cazate inițial în servicii sociale, 5 au fost internate ulterior în spital”, a scris ministrul pe pagina sa de socializare.
Două situații particulare semnalate după relocare
Ministrul interimar al Muncii a prezentat și două cazuri individuale care au apărut după relocarea beneficiarilor. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, cazat într-un centru rezidențial din județul Bihor, a părăsit centrul fără aprobare, iar Poliția a fost sesizată și desfășoară activități pentru identificarea acestuia.
În același timp, o beneficiară în vârstă de 62 de ani, aflată într-un centru din județul Botoșani, a fost reintegrată în familie. Potrivit ministrului, femeia a fost preluată de nepoata sa, la solicitarea acesteia.
Evaluarea beneficiarilor și situația documentelor de identitate
Dragoș Pîslaru a prezentat și date referitoare la evaluarea persoanelor relocate și la procesul de actualizare a documentelor de identitate. Conform informațiilor comunicate, 384 de persoane au beneficiat de o evaluare inițială, iar pentru 126 a fost realizată o evaluare complexă. De asemenea, pentru 197 de persoane a fost întocmit un plan de intervenție sau de acordare a serviciilor sociale.
În ceea ce privește documentele de identitate, 185 de persoane dețin acte, chiar dacă unele sunt expirate. Pentru alte 190 de persoane au fost inițiate demersuri în vederea emiterii documentelor sau pentru stabilirea identității, acolo unde situația o impune.
Datele prezentate mai arată că 136 de beneficiari dețin certificate de încadrare în grad de handicap, iar alte 115 persoane necesită parcurgerea procedurilor pentru stabilirea gradului și tipului de handicap. Totodată, 156 de persoane figurează cu venituri sau au declarat că obțin venituri, iar 24 au precizat că dețin o locuință.
Situația prezentată de ministrul Muncii
În aceeași postare, ministrul a publicat și situația detaliată a beneficiarilor relocați.
„Cazuri particulare:
Un beneficiar (45 ani) din Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia din Bihor a fugit din centru, iar Poliția a fost înștiințată și este în căutarea sa.
Un beneficiar (62 ani) aflat la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Stăuceni din județul Botoșani a fost reintegrată în familie, fiind preluat de nepoata sa, la solicitarea acesteia.
Situația în ansamblu arată astfel:
- 185 persoane dețin acte de identitate (în unele cazuri, expirate);
- pentru 190 persoane au fost întreprinse demersuri în vederea emiterii actelor de identitate sau a stabilirii identității, după caz;
- 136 persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap;
- 156 persoane figurează cu venituri sau au declarat venituri;
- 24 persoane au declarat că dețin o locuință;
- pentru 384 persoane a fost realizată evaluarea inițială;
- pentru 126 persoane a fost realizată evaluarea complexă;
- pentru 197 persoane a fost întocmit planul de intervenție/de acordare a serviciilor sociale;
- față de cele 136 persoane care dețin deja certificat de încadrare în grad de handicap, alte 115 persoane necesită încadrarea în grad și tip de handicap”, mai arată Dragoș Pîslaru în postarea sa de pe social media.
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