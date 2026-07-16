Ministrul Muncii dă asigurări că salariile bugetarilor nu vor scădea. Dragoș Pîslaru: Nicio persoană nu va primi mai puțin
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că noua lege a salarizării unitare va garanta păstrarea veniturilor nete ale angajaților din sectorul public. Potrivit acestuia, proiectul a fost modificat astfel încât niciun salariat să nu încaseze mai puțini bani decât în prezent.
Ministrul Muncii spune că veniturile nete ale bugetarilor vor fi protejate
Dragoș Pîslaru a anunțat că în proiectul noii legi a salarizării au fost introduse prevederi care garantează că niciun angajat din sectorul public nu va avea un venit net mai mic după aplicarea noilor reguli.
Potrivit ministrului, dacă în urma recalculării salariului un angajat ar urma să primească mai puțini bani, acesta va beneficia de sume compensatorii impozabile.
Aceste sume vor fi considerate drepturi salariale și vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei.
Sumele compensatorii nu vor mai avea o perioadă limitată
Pîslaru a explicat că forma inițială a proiectului prevedea acordarea acestor compensații pentru o perioadă de cinci ani. În urma modificărilor aduse proiectului, această limitare a fost eliminată.
Acesta a precizat că noua lege va avea la bază un salariu de bază mai ridicat și un număr mai mic de sporuri, însă venitul net al angajaților va fi protejat prin mecanismul sumelor compensatorii.
„Nu are cum ca un salariu aflat în plată astăzi să scadă şi asta trebuie scoasă de pe masă. Legea salarizării unitare are toate elementele cu privire la venitul salarial, discutăm despre venitul salarial pe care îl primeşte omul în mână. Nu va putea cineva să primească mai puţin în mână, indiferent ce se întâmplă, în noua lege a salarizării. Vă atrag atenţia că avem un salariu de bază mai mare, cu sporuri mai puţine, asta e noua logică a legii salarizării unitare. Ce încerc să spun este: există aceste sume compensatorii care se acordă oricărei persoane care câştigă, astăzi, în mână o sumă şi ar câştiga prin noul calcul din legea salarizării mai puţin. Asta este ceea ce încerc să transmit fără echivoc: nu va exista nicio persoană care să primească mai puţin venitul salarial net decât o face astăzi. Suma compensatorie despre care discutăm este un drept salarial impozitabil care contribuie la pensie”, a explicat Dragoş Pîslaru, joi seară, la Euronews România.
Noua lege prevede garantarea venitului salarial net
Dragoș Pîslaru a afirmat că înțelege reacțiile sindicatelor și consideră legitime protestele anunțate înainte de adoptarea legii. În același timp, el a susținut că toate preocupările exprimate de organizațiile sindicale au fost analizate și incluse în proiectul de act normativ.
Ministrul a declarat că scopul modificărilor este eliminarea oricărei situații în care un angajat din sistemul public ar putea înregistra o diminuare a veniturilor.
Potrivit ministrului interimar al Muncii, noua lege a salarizării unitare va avea ca principiu protejarea venitului salarial net al fiecărui bugetar.
„Nu există vreun venit care să poată scădea”, a subliniat Dragoș Pîslaru.
El a precizat că sumele compensatorii reprezintă drepturi salariale impozabile care contribuie și la calculul pensiei.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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