Protest la ANAF împotriva noii legi a salarizării. Angajații din finanțe avertizează cu escaladarea acțiunilor dacă revendicările nu vor fi acceptate
SURSA FOTO: Pavel, Mărgărit și Asociații - Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
Angajații din sistemul financiar-fiscal protestează miercuri după-amiază la sediile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), nemulțumiți de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării.
Angajații din sistemul financiar-fiscal protestează la sediile ANAF și DGAF
Protestul este organizat de Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC) și a avut loc între orele 16:30 și 17:30, la sediile ANAF și DGAF din Piața Presei Libere. Potrivit organizației sindicale, actuala variantă a proiectului de lege este profund dezavantajoasă pentru angajații din sistemul financiar-fiscal și contravine angajamentelor asumate de autorități în ultimii trei ani.
SindFISC precizează că acțiunea de miercuri marchează încheierea primei etape a programului de proteste desfășurat în ultimele 60 de zile, perioadă în care au fost organizate 11 pichetări în teritoriu.
„În măsura în care solicitările finanțiștilor, manifestate în cadrul programului de proteste deja derulat, nu vor fi soluționate, SindFISC ia în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituțional”, a transmis sindicatul luni, 13 iulie.
Organizația ia în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituțional
Reprezentanții sindicatului au transmis luni, 13 iulie, că, în cazul în care solicitările formulate în cadrul programului de proteste nu vor fi soluționate, organizația ia în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivel instituțional.
Noua lege a salarizării, publicată în transparență în luna mai, reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Adoptarea acesteia este necesară pentru deblocarea unor fonduri europene importante.
Proiectul propune introducerea unei grile salariale unice pentru întregul sistem bugetar, reorganizarea funcțiilor, simplificarea sistemului de sporuri și introducerea unor mecanisme de evaluare a performanței.
Sindicatele avertizează că forma actuală a proiectului poate afecta veniturile unor categorii de angajați din sectorul public
Autoritățile susțin că obiectivul noii legi este crearea unui sistem de salarizare mai predictibil și mai echitabil. În schimb, sindicatele avertizează că forma actuală a proiectului poate afecta veniturile unor categorii de angajați din sectorul public.
Printre principalele revendicări ale SindFISC se numără instituirea unei grile salariale distincte pentru administrația fiscală în viitoarea lege a salarizării și includerea funcției de inspector antifraudă fiscală în această grilă.
De asemenea, sindicaliștii solicită încadrarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ca unități ANAF, legiferarea statutului profesional al finanțiștilor și recunoașterea specificului activității prin compensarea riscurilor și a interdicțiilor profesionale.
Totodată, organizația sindicală cere introducerea unor mecanisme de stimulare a performanței, asigurarea unei finanțări adecvate pentru instituție și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații din sistemul financiar-fiscal.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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