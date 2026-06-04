Proteste masive în sistemul bugetar. ANAF, instanțele și parchetele își reduc sau suspendă activitatea din cauza noii legi a salarizării

Mii de angajați din sectorul public protestează joi, 4 iunie 2026, împotriva proiectului noii legi a salarizării. Funcționari din ANAF și Ministerul Finanțelor, dar și personal auxiliar din instanțe și parchete, acuză autoritățile că ignoră revendicările angajaților și perpetuează inechitățile salariale existente.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor, afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX”, a anunțat suspendarea activității în toate județele țării joi, 4 iunie, între orele 08:00 și 16:00.

Potrivit organizației sindicale, aproximativ 17.900 de angajați din cadrul Ministerului Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor întrerupe activitatea, nemulțumiți de prevederile noului proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar.

Sindicaliștii descriu acțiunea drept un „semnal național” referitor la modul în care funcționează sistemul fiscal din România. În urma protestului, pot apărea perturbări în activitatea ANAF, a Ministerului Finanțelor, a structurilor vamale și, în anumite zone, inclusiv în activitatea Trezoreriei.

Nemulțumirile față de proiectul legislativ se manifestă și în sistemul judiciar. Începând cu 2 iunie, personalul auxiliar din instanțe și parchete a demarat acțiuni de protest, care presupun suspendarea parțială a activității.

Conform unui comunicat transmis de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00 și 12:00, programul de lucru va fi redus, fiind asigurate doar activitățile și cauzele urgente prevăzute de lege.

Totodată, pentru ziua de joi, 4 iunie, sindicaliștii au anunțat blocarea completă a activității în același interval orar, ca reacție la forma actuală a proiectului de lege.

Potrivit reprezentanților organizației, decizia a fost luată în cadrul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”, aceștia susținând că revendicările personalului auxiliar și conex nu au fost luate în considerare.

Reprezentanții grefierilor afirmă că actualul proiect de lege riscă să repete problemele generate de Legea salarizării nr. 153/2017, care a produs numeroase dispute și procese în sistemul public.

„Proiectul de lege ignoră revendicările formulate și perpetuează exact mecanismul legislativ care a generat, după adoptarea Legii nr. 153/2017, plafonarea salariilor în perioada 2018-2022, precum și mii de litigii salariale, executări silite, popriri și costuri bugetare uriașe suportate ulterior de statul român”, au declarat sindicaliștiii.

Aceștia susțin că personalul auxiliar de specialitate și personalul conex din instanțe și parchete nu au beneficiat în ultimul deceniu de majorări salariale reale, iar ajustările veniturilor au fost obținute în principal prin hotărâri judecătorești definitive care au corectat erori de aplicare a legislației.

De asemenea, organizația sindicală avertizează că noul cadru legislativ poate genera noi conflicte juridice și blocaje în sistem.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii cinci ani și la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaționale «Justiție»”, transmit reprezentanții organizației sindicale.

Sindicaliștii resping actuala formă a proiectului de lege și susțin că aceasta nu reflectă nivelul de responsabilitate și complexitatea activității desfășurate de personalul auxiliar și conex din sistemul judiciar.

Totodată, aceștia consideră că textul legislativ nu respectă principiile de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare și sustenabilitate prevăzute chiar de proiectul aflat în dezbatere.

Pentru data de 5 iunie 2026 a fost convocată o nouă Adunare Generală Extraordinară, în cadrul căreia vor fi analizate rezultatele discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și vor fi stabilite eventuale noi forme de protest.