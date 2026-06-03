Pirateria online lovită dur: 29 de arestări și 27.000 de adrese URL eliminate. Cum acționau infractorii

Au fost arestate 29 de persoane în urma unei operațiuni internaționale de amploare care a vizat rețelele criminale implicate în distribuirea ilegală de conținut video online, inclusiv transmisiuni sportive premium, filme și canale TV. Acțiunea a dus, totodată, la destructurarea a nouă grupări de crimă organizată și la eliminarea a peste 27.000 de adrese URL utilizate pentru streaming neautorizat.

Operațiunea, denumită KRATOS 2, a fost coordonată de autoritățile din Bulgaria, cu sprijinul Europol, și s-a desfășurat pe parcursul a șapte luni, între septembrie 2025 și aprilie 2026. La acțiune au participat structuri de aplicare a legii din mai multe state europene, dar și din afara continentului, vizând infrastructura digitală folosită de platformele IPTV ilegale și serviciile de streaming neautorizate, transmite europol.europa.eu.

Investigațiile au scos la iveală modul în care grupările infracționale au dezvoltat sisteme tehnice complexe pentru a distribui conținut protejat. Acestea separau interfețele destinate utilizatorilor de serverele care găzduiau efectiv materialele, utilizând infrastructuri răspândite în mai multe jurisdicții pentru a evita detectarea și blocarea.

Autoritățile au urmărit nu doar site-urile de acces, ci și structurile din spatele acestora, pentru a identifica persoanele implicate în administrarea și întreținerea tehnică a platformelor ilegale. În paralel, au fost colectate informații despre modul de funcționare al rețelelor și despre legăturile dintre diferitele componente ale ecosistemului infracțional.

Rezultatele acțiunilor coordonate includ 29 de arestări, 86 de suspecți identificați și 148 de percheziții domiciliare. De asemenea, au fost destructurate nouă grupări de crimă organizată, iar 59 de cazuri au fost înaintate autorităților judiciare, în timp ce 72 de anchete rămân în desfășurare.

În cadrul operațiunii au fost raportate 169 de domenii, iar 27 332 de adrese URL au fost eliminate. Totodată, anchetatorii au identificat 722 961 de materiale care încalcă drepturile de autor, indicând amploarea fenomenului investigat.

Datele obținute din cooperarea cu partenerii din sectorul privat au contribuit la extinderea investigațiilor, fiind identificate 4 370 de domenii asociate pirateriei, 18 331 de adrese IP și 397 384 de adrese URL raportate pentru eliminare sau suspendare. În plus, au fost semnalate 126 979 de materiale suplimentare care încălcau legislația privind drepturile de autor.

Europol a avut un rol central în coordonarea operațională, alături de Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria. Pe parcursul investigațiilor, instituția a facilitat schimbul de date între statele participante și a sprijinit cooperarea transfrontalieră prin mecanismele sale tehnice și operaționale.

Informațiile furnizate de partenerii din industrie au fost transmise prin rețeaua securizată SIENA, permițând corelarea datelor și construirea unei imagini detaliate asupra modului de operare al rețelelor implicate în pirateria digitală. Acest flux de informații a susținut acțiunile coordonate desfășurate simultan în mai multe jurisdicții.

La operațiune au participat autorități din Belgia, Bulgaria, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, România, Spania, Regatul Unit și Statele Unite, alături de organizații din industria audiovizuală și antipiraterie, printre care AAPA, ACE/MPA, LALIGA, UEFA, Friend MTS, beIN Media Group și Irdeto.